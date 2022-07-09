В Москве более 30 человек задержали после массовой драки

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Более 30 человек доставлены в полицию после конфликта на Болотниковской улице в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В 11:50 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице. Незамедлительно прибывшие на место полицейские в результате оперативных мероприятий установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД доставили в отделения полиции более 30 человек. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины драки. «Информация о пострадавших уточняется», — добавили в МВД.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в МВД сообщил, что на Москворецком рынке произошел конфликт между продавцом и покупателем, что стало причиной массовой драки. Один пострадавший обратился в травмпункт.

Накануне массовая драка в Москве произошла у станции метро «Пролетарская». В результате никто не пострадал. Полиция организовала проверку.