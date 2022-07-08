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В Москве около станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка

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Недалеко от станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка, сообщила РБК пресс-служба главного управления МВД по Москве.

«В 15:00 поступило сообщение о конфликте в 3-м Крутицком переулке. На месте сотрудники полиции установили, что между двумя группами граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку», — объяснили в ведомстве.

Данных о пострадавших нет, полиция проводит проверку.

Ранее Telegram-канал «Москва сейчас» опубликовал видео, на котором минимум 15 мужчин дерутся и стреляют друг в друга из пистолетов. «Группа кавказцев что-то не поделила», — прокомментировали ведущие канала.

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3 июля драка со стрельбой произошла возле торгового центра «Каспий» в Северном Чертаново, сообщили «Известия». Один из участников потасовки начал стрелять в воздух из пневматического пистолета. Полиция начала проверку.

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