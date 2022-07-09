Губернатор ответил на слова Вассермана об ЛГБТ в Екатеринбурге
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил депутату Госдумы России, магистру телеигры «Своя игра» Анатолию Вассерману, причислившему столицу региона Екатеринбург к городам, где много представителей ЛГБТ.
Ранее Вассерман в интервью ФАН заявил, что «центрами однополых отношений» являются мегаполисы. «В России это прежде всего Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — сказал Вассерман.
«С одной стороны, приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр «Своей игры» в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне не понятно», — ответил ему Куйвашев во «ВКонтакте».
Он пригласил Вассермана посетить Екатеринбург и пообещал рассказать ему, чем город отличается от других российских городов.
В Екатеринбурге 12 мая в рамках конкурса «Танцевальная галактика», приуроченного к Международному дню танца, ученики лицея № 12 станцевали шуточный танец. На опубликованных в сети кадрах молодые люди тверкают, а под конец скидывают футболки и продолжают выступление в портупеях.
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал школу из-за танца выпускников. «То не школа в Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз Ельцин-центра, а школьникам ежегодно дают уроки толерантности», — отметил он.
Однако Куйвашев заступился за руководство школы и заявил, что директор Любовь Кулева не будет наказана или уволена.
«Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено», — подчеркнул он.
В конце апреля Соловьев в эфире своей программы назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». В ответ Куйвашев посоветовал телеведущему «следить за языком». Соловьев прокомментировал его реакцию в эфире своей программы, заявив: «Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор?» В середине мая городская дума Екатеринбурга направила обращение в городскую прокуратуру с просьбой проверить слова ведущего. В начале июня спикер местного парламента Игорь Володин сообщал, что жалобу депутатов направили в прокуратуру Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не следили за конфликтом между телеведущим и губернатором и никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение.