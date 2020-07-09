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В Венесуэле сбили американский самолет

Как сообщили военные, транспортное средство использовалось для перевозки наркотиков

Венесуэльские военные сбили американский самолет, который использовался для перевозки наркотиков и нелегально вошел в воздушное пространство страны. Об этом в Twitter сообщило Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы.

На снимках, опубликованных венесуэльскими военными, виден бортовой номер сбитого самолета — N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идет о частном самолете марки Hawker 800. 7 июля он выполнял зарегистрированный полет в Мексике — из Толуки на остров Косумель, расположенный у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан.

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В середине июня на мексиканской таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния (Северная) на границе с США изъяли крупную партию наркотиков. Нелегальный груз обнаружили в ходе досмотра при помощи рентгеновского аппарата.

Всего мексиканские таможенники тогда конфисковали 301 ящик с марихуаной общим весом более 3,6 т и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг. Стоимость изъятой партии наркотиков оценивалась в $3,5 млн.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Венесуэла, наркотики
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