В Венесуэле сбили американский самолет

Как сообщили военные, транспортное средство использовалось для перевозки наркотиков

Венесуэльские военные сбили американский самолет, который использовался для перевозки наркотиков и нелегально вошел в воздушное пространство страны. Об этом в Twitter сообщило Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы.

На снимках, опубликованных венесуэльскими военными, виден бортовой номер сбитого самолета — N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идет о частном самолете марки Hawker 800. 7 июля он выполнял зарегистрированный полет в Мексике — из Толуки на остров Косумель, расположенный у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан.

В середине июня на мексиканской таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния (Северная) на границе с США изъяли крупную партию наркотиков. Нелегальный груз обнаружили в ходе досмотра при помощи рентгеновского аппарата.