Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

Служба налогового администрирования (SAT) Мексики изъяла купную партию на таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная на границе с США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники обнаружили нелегальный груз в ходе досмотра с использованием рентгеновского аппарата. В общей сложности конфисковали 301 ящик с марихуаной весом 3607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг.

По предварительной оценке, стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в $3,5 млн.

Сведения о задержании контрабандистов не приводятся.

В ноябре прошлого года мексиканские военные штате Тамаулипас изъяли более 150 кг кокаина стоимостью порядка $2 млн. Тогда наркотики были обнаружены во время досмотра военнослужащими КПП Ла Кома грузовика с тентом, направлявшегося в приграничный американский город Рейноса. У транспортного средства было двойное дно, из которого военные изъяли вещество с идентичными кокаину характеристиками.