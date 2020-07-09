Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля

Число заражений коронавирусом в мире превысило 12 млн, в России 1 сентября не будет традиционных линеек, в Сербии вспыхнули протесты против возвращения карантина — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 700 тыс. (6562 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 667 человек (173 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 472,5 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Суточное количество смертей в стране оказалось одним из самых высоких с начала эпидемии. Больше людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли 29 мая (232), 10 июня (216) и 1 июля (216). При этом суточный прирост числа заболевших оказался минимальным с 29 апреля.

Общее число жертв эпидемии в Москве превысило 4 тыс. человек и достигло 4027. По данным оперативного штаба, Москва находится на первом месте в России по числу жертв COVID-19, следом идет Санкт-Петербург, где с начала пандемии скончались 1437 человек, на третьем месте — Подмосковье (965 умерших).

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Подмосковье выходит на новый этап снятия ограничений. С 25 июля в области начнут работать рестораны, бары и кафе, с 1 августа — гостиницы и санатории. Еще раньше, 15 июля, вновь смогут открыться некоторые учреждения культуры, аттракционы и пляжи, летние кинотеатры.

В России 1 сентября из-за угрозы инфекции не будет традиционных школьных линеек, заявило Минпросвещения. Вместо них будут организованы торжественные мероприятия другого формата.

Людям, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, необходима реабилитация и помощь медицинских работников из-за поражения не только легких, но и сердца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, переболевшим необходима помощь, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что в Москве театры смогут заработать с 1 августа. При этом в залы они должны пускать не больше половины от обычного количества зрителей. Опрошенные РБК руководители театров заявили, что 1 августа спектакли не начнутся — этому мешают объявленные ограничения и неготовность артистов.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 11,6 млн, более 539,9 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12 млн человек, из них более 548,9 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,71 млн), на третьем — Индия (742,4 тыс.), Россия — на четвертом, на пятом месте — Перу (312,2 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, объявляя об этом, заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии. Ответственность за это он возложил на не справившийся со своей работой Минздрав.

Повторная вспышка инфекции зафиксирована и в Испании, в Каталонии. C 9 июля власти региона ввели обязательное ношение масок в общественных местах — как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

Бразильская ассоциация прессы (ABI) решила подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он, по их мнению, подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. 7 июля Болсонару объявил, что у него подтвердили коронавирус. Это объявление он сделал на пресс-конференции с участием журналистов. Маску на мероприятии он не надевал.

Акции протеста в Белграде против карантинных мер из-за коронавируса являются попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах, заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Манифестации начались после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Он добавил, что хотел бы ввести комендантский час по всей Сербии.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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