Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
В ЛДПР оценили возможность исключения из партии Хабаровского губернатора Политика, 08:56 Тренер Нурмагомедова допустил завершение карьеры бойца после смерти отца Спорт, 08:49 В России провели более 22 млн тестов на COVID-19 Общество, 08:44 В Общественной палате предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах Общество, 08:40 Почему тактика молчания лишила Facebook рекламных контрактов — Bloomberg Pro, 08:26 Тедеско обвинил судей в «убийстве» «Спартака» Спорт, 08:23 Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы Общество, 08:19 Дожди в Японии повредили почти 5 тыс. домов Общество, 07:58 В Венесуэле сбили американский самолет Общество, 07:56 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:51 Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции Общество, 07:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля Общество, 07:22 «Газпром-Медиа» стал единственным владельцем популярного телегида Технологии и медиа, 07:00 Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 12 млн человек Общество, 06:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля

Число заражений коронавирусом в мире превысило 12 млн, в России 1 сентября не будет традиционных линеек, в Сербии вспыхнули протесты против возвращения карантина — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 700 тыс. (6562 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 667 человек (173 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 472,5 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Суточное количество смертей в стране оказалось одним из самых высоких с начала эпидемии. Больше людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли 29 мая (232), 10 июня (216) и 1 июля (216). При этом суточный прирост числа заболевших оказался минимальным с 29 апреля.
  • Общее число жертв эпидемии в Москве превысило 4 тыс. человек и достигло 4027. По данным оперативного штаба, Москва находится на первом месте в России по числу жертв COVID-19, следом идет Санкт-Петербург, где с начала пандемии скончались 1437 человек, на третьем месте — Подмосковье (965 умерших).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Подмосковье выходит на новый этап снятия ограничений. С 25 июля в области начнут работать рестораны, бары и кафе, с 1 августа — гостиницы и санатории. Еще раньше, 15 июля, вновь смогут открыться некоторые учреждения культуры, аттракционы и пляжи, летние кинотеатры.
  • В России 1 сентября из-за угрозы инфекции не будет традиционных школьных линеек, заявило Минпросвещения. Вместо них будут организованы торжественные мероприятия другого формата.
  • Людям, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, необходима реабилитация и помощь медицинских работников из-за поражения не только легких, но и сердца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, переболевшим необходима помощь, чтобы вернуться к привычному образу жизни.
  • Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что в Москве театры смогут заработать с 1 августа. При этом в залы они должны пускать не больше половины от обычного количества зрителей. Опрошенные РБК руководители театров заявили, что 1 августа спектакли не начнутся — этому мешают объявленные ограничения и неготовность артистов.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 11,6 млн, более 539,9 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12 млн человек, из них более 548,9 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,71 млн), на третьем — Индия (742,4 тыс.), Россия — на четвертом, на пятом месте — Перу (312,2 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, объявляя об этом, заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии. Ответственность за это он возложил на не справившийся со своей работой Минздрав.
  • Повторная вспышка инфекции зафиксирована и в Испании, в Каталонии. C 9 июля власти региона ввели обязательное ношение масок в общественных местах — как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию.
  • Бразильская ассоциация прессы (ABI) решила подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он, по их мнению, подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. 7 июля Болсонару объявил, что у него подтвердили коронавирус. Это объявление он сделал на пресс-конференции с участием журналистов. Маску на мероприятии он не надевал.
  • Акции протеста в Белграде против карантинных мер из-за коронавируса являются попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах, заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Манифестации начались после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Он добавил, что хотел бы ввести комендантский час по всей Сербии.
    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter