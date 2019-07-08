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ЦБ ответил Орешкину на требование служебного расследования

Центробанк не увидел необходимости для проведения служебной проверки в ЦБ, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата. Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», — сообщили в пресс-службе.

Финансы
ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

Ранее Центробанк сообщил о снижении годовой инфляции до 4,7%. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что публикация ЦБ данных об инфляции до того, как это сделал Росстат, недопустима. «Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.

Теги: Центробанк, проверка
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