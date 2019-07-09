В Москве чиновника Ростехнадзора задержали с муляжом взятки в ₽23,5 млн

В Москве чиновника Ростехнадзора задержали с муляжом взятки в ₽23,5 млн

Заместителя начальника одного из отделов Ростехнадзора Олега Хромушкина сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным, при передаче ему муляжа многомилионной взятки, сообщает СК

Видео: СК РФ

Заместитель начальника одного из отделов Ростехнадзора Олег Хромушкин задержан в Москве по обвинению в получении многомиллионной взятки, сообщает Следственный комитет.

Ведомство отмечает, что силовики задержали его с поличным, при получении муляжа взятки в размере 23,5 млн руб., а при обыске в квартире нашли другие доказательства получения им взяток.

Хромушкину 56 лет, он замначальника отдела Ростехнадзора по надзору в нефтегазодобывающей промышленности.

На оперативной видеозаписи, которую распространил СК, задержанный называет свою должность, а также признается, что просил 25 млн руб. По его словам, деньги ему были нужны для того, чтобы погасить кредит в размере 5 млн руб., а также для того, чтобы купить на них квартиру.

Как выяснил СК, в 2016 и 2017 годах неназванная нефтедобывающая компания неоднократно пыталась согласовать в управлении Ростехнадзора планы развития горных работ. Однако в согласовании компании было отказано под предлогом нарушений при составлении документов.

«О данных затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора [Хромушкину], в связи с чем он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить за вознаграждение посредниками в получении им взятки», — сообщает СК. Название проектной организации и имя ее руководителя СК не раскрывает.

После этого Хромушкин проинформировал представителя нефтедобывающей компании, что для того, чтобы согласовать планы развития горных работ, ему придется заключить с указанной проектной организацией договор на составление этих планов. Сумма заключенного контракта составила более 55 млн руб.

Полученные средства Хромушкин и его посредник попытались обналичить, переведя их на счета других организаций. Однако обналичить сумму в полном размере им не удалось. Частично эти средства были потрачены на покупку автомобиля марки «Mercedes» стоимостью более 4 млн руб. для сотрудника «Ростехнадзора», а также на взятку в размере 1 млн руб. наличными.

После этого нефтедобывающей компании предложили заключить новый договор с проектной организацией и перечислить по нему еще 25 млн руб. На указанное требование представитель компании согласился, однако впоследствии обратился с заявлением в органы ФСБ, сообщает СКР.

Уголовное дело расследовали управление СК по Республике Башкортостан и ФСБ. Помимо Хромушкина, по нему проходит директор и фактический руководитель организации проектной организации.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере), сообщает СК.