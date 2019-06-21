Экс-главу Балашихи обвинили в получении взятки недвижимостью

Днем ранее Евгения Жиркова, ныне занимающего пост главы Пушкинского района, задержала ФСБ. Следователи требуют его ареста

Евгений Жирков (Фото: evgeniyzhirkov / VK)

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков, которого днем ранее задержала ФСБ, получил в качестве взятки от застройщика, который неоднократно срывал сроки сдачи жилья в эксплуатацию, нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв м. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, это произошло в 2015 году, когда Жирков возглавлял администрацию города Балашиха. Застройщик многоквартирного дома неоднократно переносил сроки сдачи жилья в эксплуатацию и решил дать взятку площадями в строящемся доме в обмен на общее покровительство.

В отношении Жиркова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. Источники РБК, близкие к следствию, указывали, что в отношении него открыли также дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). У него дома и на рабочем месте оперативники провели обыски. Они изъяли документы, которые имеют какое-либо значение для расследования.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.