Путин увидел мракобесие за призывами отказаться от прогресса ради природы

Президент считает, что зачастую разговоры о проблемах экологии подменяются популизмом. По мнению Путина, новые технологии сами по себе не спасут планету

Разговор по существу по экологическим и климатическим проблемам в мире порой подменяется популизмом, спекуляциями и мракобесием. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Глобального саммита по производству и индустриализации, который проходит на полях форума «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

«Доходит до того, что мир заставляют отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных», — указал он.

Путин отметил, что миллионы людей во всем мире не имеют доступа к чистой воде, образованию и другим благам цивилизации. «Такая архаика — это, конечно, путь в никуда, это путь только к новым конфликтам», — считает президент.

По мнению Путина, считать, что новые технологии сами по себе спасут природу — иллюзорно.