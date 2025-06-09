В четырех городах России приостановили работу аэропортов
В аэропортах четырех городов России приостановили прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели в воздушных гаванях Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко.
Решение о приостановке полетов приняли для обеспечения безопасности пассажиров, отметил представитель ведомства.
Ранее в восьми российских регионах объявили опасность атаки дронов. В частности, предупреждение действует в Тамбовской области и Татарстане.
8 июня ограничения вводили в московских аэропортах Внуково и Домодедово. В частности, во Внуково они действовали с 6:28 по 7:27.
Особые меры также действовали в аэропорту Калуги Грабцево, сообщили в «Росавиации». Там прием и отправку самолетов прервали на всю ночь.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью сбили девять беспилотников. В Калужской области силы ПВО также уничтожили девять БПЛА. Всего в ночь на 8 июня над Россией перехватили и уничтожили 61 беспилотник.
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