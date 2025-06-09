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Военная операция на Украине ,  
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В четырех городах России приостановили работу аэропортов

Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения действуют в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. В Тамбовской области объявили опасность удара БПЛА

В аэропортах четырех городов России приостановили прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в воздушных гаванях Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко.

Решение о приостановке полетов приняли для обеспечения безопасности пассажиров, отметил представитель ведомства.

В девяти российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
Политика

Ранее в восьми российских регионах объявили опасность атаки дронов. В частности, предупреждение действует в Тамбовской области и Татарстане.

8 июня ограничения вводили в московских аэропортах Внуково и Домодедово. В частности, во Внуково они действовали с 6:28 по 7:27.

В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Общество

Особые меры также действовали в аэропорту Калуги Грабцево, сообщили в «Росавиации». Там прием и отправку самолетов прервали на всю ночь.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью сбили девять беспилотников. В Калужской области силы ПВО также уничтожили девять БПЛА. Всего в ночь на 8 июня над Россией перехватили и уничтожили 61 беспилотник.

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Дарья Беспалько
Росавиация аэропорты Казань Нижний Новгород Саратов Тамбов
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