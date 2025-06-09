В девяти российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников, говорится в сообщении в приложении МЧС.

Опасность атаки дронов в регионе объявили в 1:58 мск. Оперштаб Ивановской области предупредил об особом режиме в 2:55 мск. Спецслужбы региона отслеживают обстановку, отметили власти области.

В Курской области особые меры ввели в 3:43 мск.

Аналогичное предупреждение выпустила администрация республики Мордовия. Местным жителям посоветовали при необходимости обращаться по номеру 112.

Опасность удара БПЛА также объявили в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС.

Предупреждение о беспилотниках выпустили в Орловской области, Рязани и республике Татарстан, пишет ТАСС со ссылкой на данные приложения министерства чрезвычайных ситуаций.

В Воронежской области предупреждение опубликовало 8 июня в 21:58 мск.

Ранее в Минобороны сообщили, что в российских регионах силы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника за два часа. Дроны уничтожили в период с 22:00 до 00:00 мск. 17 БПЛА перехватили над Воронежской областью, семь — над Белгородской.