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Зарплаты выпускников-айтишников лидера рейтинга вузов превысили ₽300 тыс.

Superjob назвал вузы с самой высокой зарплатой выпускников-айтишников
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Карьера в IT
МГУ вернул себе второе место в рейтинге Superjob по зарплатам айтишников, первое сохранил МФТИ. Средние зарплаты у выпускников первой пятерки за год выросли и составили от 250 тыс. до 330 тыс. руб. в месяц
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Как изменились зарплаты молодых специалистов IT

Средняя зарплата выпускников Московского государственного университета, работающих в IT-отрасли, за год увеличилась на 40 тыс. руб (на 16%). Такой же показатель у Казанского федерального университета (КФУ, рост на 21%). Это самая высокая динамика по сравнению с ростом зарплат выпускников других вузов в этой сфере, следует из ежегодного рейтинга вуза SuperJob по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, с которым ознакомился РБК. Речь идет о выпускниках 2019–2024 годов.

Первое место в рейтинге снова занял Московский физико-технический институт (МФТИ). У выпускников-айтишников этого вуза за год зарплата увеличилась на 30 тыс. и в среднем уже составляет 330 тыс. руб.

МГУ также удалось улучшить свои позиции в рейтинге — университет поднялся с третьего места на второе с показателем средней зарплаты в 290 тыс. руб. против 250 тыс. руб. в прошлом году. Второе место с МГУ разделил Университет ИТМО, у выпускников которого средняя зарплата в сфере IT выросла на 30 тыс. руб. и составила также 290 тыс. руб. Аналогичное место ИТМО занял и в прошлом году.

Третье место в этом году разделили три вуза: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики. У их выпускников зарплата за год увеличилась на 30 тыс. руб., а в среднем составила 280 тыс. руб.

При подготовке рейтинга учитывали резюме на соискание линейных и руководящих должностей в том числе в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, машинного обучения, data-инженерии и других, которые были размещены за год до даты выхода исследования или позже.

В рейтинге учитывают зарплатные ожидания как в Москве, так и в регионах, которые корректируются с учетом региональных IT-коэффициентов Superjob до уровня московского рынка труда.

Четвертое место, как и в прошлом году, занял Санкт-Петербургский государственный университет с зарплатой в 270 тыс. руб., а пятое — Университет Иннополис — 250 тыс. руб.

Немного улучшили свои позиции в рейтинге Национальный исследовательский университет МЭИ и Московский авиационный институт (МАИ), поднявшись с седьмого на шестое место и разделив его со «Станкином». В среднем айтишники, окончившие эти вузы, получают 240 тыс. руб.

Казанский федеральный университет также улучшил свои позиции: поднялся на две строчки, заняв седьмое место. За год средняя зарплата выпускников вуза выросла на 40 тыс. руб. и составила 230 тыс. руб. На седьмой позиции еще два университета — МИСИС и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

На восьмое место поднялся Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого со средними зарплатами выпускников в 220 тыс. руб.

Улучшили позиции также Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) и Новосибирский государственный технический университет, заняв девятую строку рейтинга со средними зарплатами в 190 тыс. руб.

Вузы, чьи выпускники в сфере IT получают в среднем 180 тыс. руб., заняли десятое место в рейтинге. В этом году это пять вузов, которые поднялись с 12 места: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, НИУ «Московский институт электронной техники», Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, Уральский федеральный университет им. Ельцина.

Важен ли вуз в резюме и почему растут зарплаты

В «Авито» и Wildberries&Russ объяснили рост зарплат специалистам IT высокой конкуренцией в отрасли. На фоне ускоряющейся цифровизации и роста технологических амбиций компаний спрос на опытные IT-кадры стабильно превышает предложение, что также оказывает влияние на уровень компенсаций, пояснили в Wildberries&Russ.

«Сегодня за квалифицированных IТ-специалистов идет серьезная конкуренция. Особенно если речь об узких специальностях или кандидатах с опытом. Компании стараются предложить им лучшие условия и зарплаты, чтобы привлечь такие кадры и удержать их в команде», — пояснили в «Авито». Там также отметили, что вместе с зарплатой растут и взаимные ожидания специалистов и работодателей. Как сообщили в компании, на рынке труда сейчас высокий спрос на специалистов в области AI, Data Science и Machine Learning, информационной безопасности, а также на тех, кто способен работать с системами, замещающими зарубежные решения (SAP, Oracle и другие).

В пресс-службе маркетплейса Ozon рассказали, что при приеме на работу подходят к каждому кандидату комплексно, рассматривая не только образование, полученное в вузе, но и навыки, опыт и «гибкие» навыки. «Безусловно, наличие фундаментального высшего образования — это важный, но не единственный критерий, на который мы обращаем внимание, важнее, как кандидат его применяет на практике», — пояснили в сервисе. Там добавили, что активно сотрудничают с большинством технических вузов, чтобы быть в курсе новых тенденций и привлекать молодых специалистов, готовых внести вклад в развитие компании.

В «Авито» рассказали РБК, что не отдают предпочтение выпускникам определенных вузов: «В приоритете опыт кандидата: какие проекты и кейсы за его плечами, какими навыками и компетенциями он обладает». Кроме того, в компании интересуются, насколько кандидату откликаются ее ценности.

При этом, отметили в «Авито», практико-ориентированные образовательные программы дают преимущество кандидатам на позицию. «Авито» сотрудничает с вузами и участвует в подготовке специалистов, например развивает магистерские программы с МФТИ, Высшей школой бизнеса и факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. «Студентов этих программ мы не только готовим на реальных кейсах компании и вовлекаем в команды, но также предоставляем возможность пройти стажировку и перейти в штат», — рассказали в компании.

Название вуза может сыграть роль на этапе первого знакомства с резюме, но после в первую очередь смотрят на навыки, опыт и мотивацию соискателя, сообщили в компании Wildberries&Russ. Там добавили, что в компании действует прозрачный процесс отбора — вне зависимости от того, где учился кандидат, все проходят его на равных условиях.

Wildberries&Russ, как и другие компании, сотрудничает с учебными заведениями, на данный момент это более 60 вузов, колледжей и школ. Речь идет в том числе о совместных обучающих программам, карьерных мероприятиях, регулярных лекциях, хакатонах, поддержке школьных олимпиад, стажировках для студентов.

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зарплата IT айтишник рейтинги университеты Superjob МГУ МФТИ ИТМО МГТУ им. Баумана МИФИ НИУ ВШЭ вузы СПбГУ удаленная работа ...
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