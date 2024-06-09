Ученые рассказали, стали ли в России чаще возникать торнадо
На фоне глобального потепления увеличивается вероятность того, что в России чаще будут возникать торнадо, рассказали опрошенные РБК специалисты.
Как возникают торнадо
Для появления торнадо необходимо четыре условия: наличие влажного теплого воздуха у поверхности, неустойчивая стратификация, сдвиг ветра с высотой (изменение скорости и направления ветра с высотой) и начальный подъем, сообщил кандидат физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский (под его руководством уже не первый год ведутся научные проекты по исследованию смерчей в России).
Торнадо возникает в условиях, когда сталкиваются большие объемы теплого и холодного воздуха, образуя при этом воронкообразные вихри в грозовых тучах, где присутствует сильный ветер, объясняет ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева. Такие явления называются ячейкой, это одна из тысяч гроз, и каждая пятая или шестая может порождать торнадо, добавила она. Явления возникают из-за разницы температур и влажности воздуха в таких ячейках.
«Для торнадо нужен теплый климат, умеренные широты и достаточно большой размах континента», — сказала специалист.
Условие для возникновения торнадо возникает в охлаждении разогретого влажного воздуха, в связи с глобальным потеплением атмосфера становится более теплой и влажной и часто менее устойчивой, при этом содержит больше энергии, рассказал исполняющий обязанности директора Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.
«Средний торнадо выделяет энергии порядка 10 кг в тротиловом эквиваленте, поэтому торнадо рвут крыши, поднимают автомобили, это очень критическое явление, которое может привести к большим разрушениям», — добавил он.
Появление торнадо также зависит от места образования: Ананичева говорит, что в северных частях его не бывает. В целом это зависит в том числе от климатической системы — чем более она нестабильна, тем чаще там возникают неблагоприятные стихийные явления.
Как часто случаются торнадо в России
Специалисты сходятся в том, что в последнее время выросло число сообщений о торнадо, их стали больше фиксировать, что не означает, что такие явления происходят чаще. По словам Чернокульского, в год в России случается около 300 смерчей всех категорий. По большей части это смерчи скоростью 50 м/с. Смерчи, которые могут нанести ущерб, ежегодно возникают около 30–50 раз.
Он пояснил, что в связи с повторяемостью событий, когда индексы превышают критические значения, можно делать вывод, что во многих районах России растет число таких явлений. Однако речь идет не обязательно о торнадо, а о комплексе опасных конвективных явлений: крупный град, шквалы, смерчи, сильный ливень. «С середины XX века особенно сильно, такой значимый рост, это юг Западной Сибири и вообще средняя полоса», — уточнил Чернокульский.
В целом на фоне глобального потепления, которое косвенно влияет на ситуацию, случаи возникновения торнадо в России могут участиться, считают эксперты. По оценке Ананичевой, возможен рост числа подобных явлений в европейской части России и азиатской, но не на Дальнем Востоке или в Сибири, где другой климат.
Семенов отмечает, что ученые оценивают вероятности по индексам, которые показывают количество скрытой энергии в атмосфере, способной перейти в интенсивные вихри. Эти индексы показывают, что с потеплением вероятность торнадо существенно возрастает на европейской территории России и в Сибири. «С ростом температуры ожидается увеличение числа торнадо и их интенсивности», — говорит он.
Также появляются смерчи в районах, где раньше их не фиксировали. Например, Семенов рассказал, как в 2010 году инженер тепловой электростанции в Сибири заявил ему, что смерчи стали появляться на охлаждающем водоеме, чего раньше не было.
Риск возникновения торнадо в Москве
Специалисты не исключают появления торнадо в столице, хотя для региона это достаточно редкое явление. Например, самый серьезный торнадо прошел в Москве в 1904 году. Ученые называют и другие годы, когда в столичном регионе были подобные явления: в 1984 году был сильный торнадо в Иванове, в 2016 году — в Рузском районе.
Некоторые шквалистые ветры, прошедшие в Москве в разные годы, например в 1998-м и 2017-м, в некоторых районах можно было считать смерчем, отмечает Чернокульский. В целом, согласно теоретическим исследованиям, в столичном регионе в год формируется 7,5 смерча всех категорий, из них около двух — второй категории, когда скорость составляет 50 м/с.
«Аномально жаркая погода в мае этого года могла бы породить торнадо, но этого не произошло. Москва — мегаполис и сама влияет на погодные явления, поэтому в Московской области вероятность торнадо несколько выше», — заявила Ананичева.
4 марта в Приморье произошел огненный смерч, в регионе его зафиксировали впервые. 8 июня торнадо прошел в Челябинской области и Башкирии. В Абзелиловском районе республики смерч за десять минут снес восемь железобетонных столбов, сорвал обшивку и информационный стенд на заправке, также были повреждены линии электропередачи, два автомобиля, дорожные знаки. Люди не пострадали.
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