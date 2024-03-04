На Приморье впервые обрушился огненный торнадо
В Приморье произошло редкое природное явление — огненный смерч, в регионе его зафиксировали впервые, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
«Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», — пояснила Коридзе.
Пресс-секретарь Примгидромета отметила, что в Барабашевском районе, где жители увидели огненный смерч, ветер не был сильным.
В начале марта в Хасанском муниципальном округе на юге Приморского края ввели особый противопожарный режим из-за числа очагов ландшафтных пожаров. За 2-3 марта на территории округа зафиксировали более 30 очагов общей площадью свыше 3 тыс. га. В ликвидации пожаров задействовали более 180 человек и 30 единиц техники, позже в округ направили еще 54 специалистов и семь машин.
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