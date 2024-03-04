 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Приморье впервые обрушился огненный торнадо

Примгидромет: в Приморье зафиксировали огненный смерч

На Приморье впервые обрушился огненный торнадо
Video

В Приморье произошло редкое природное явление — огненный смерч, в регионе его зафиксировали впервые, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

«Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», — пояснила Коридзе.

Пресс-секретарь Примгидромета отметила, что в Барабашевском районе, где жители увидели огненный смерч, ветер не был сильным.

Ученые обнаружили «красный лед» у берегов Приморья
Общество
Фото:ННЦМБ ДВО РАН

В начале марта в Хасанском муниципальном округе на юге Приморского края ввели особый противопожарный режим из-за числа очагов ландшафтных пожаров. За 2-3 марта на территории округа зафиксировали более 30 очагов общей площадью свыше 3 тыс. га. В ликвидации пожаров задействовали более 180 человек и 30 единиц техники, позже в округ направили еще 54 специалистов и семь машин.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Теги
торнадо Приморье Приморский край
Материалы по теме
В московском парке Горького закрыли ледовую аллею после пожара в кафе
Общество
В Бангладеш при пожаре в ресторане погибли более 40 человек
Общество
В Петербурге произошел пожар на списанном ледоколе «Ермак»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости Общество, 07:36
На Приморье впервые обрушился огненный торнадо Общество, 07:15
Два сценария развития экспорта от ЦБ: по какому из них пойдет Россия Экономика, 07:00
NASA отправило к МКС корабль Crew Dragon с российским космонавтом Технологии и медиа, 06:58
В «Ростехе» заявили, что танк «Армата» стоит на вооружении армии Политика, 06:40
В МИДе Венгрии исключили встречу Орбана и Зеленского в ближайшее время Политика, 06:28
В продовольственной структуре ООН заявили о росте цен из-за хуситов Политика, 06:19
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
На юге Приморья ввели особый противопожарный режим Общество, 05:58
Минобрнауки отказалось от курса для психологов по «духовной безопасности» Общество, 05:35
Лидер левых Германии посчитала опасной передачу Украине ракет Taurus Политика, 05:21
Никки Хейли одержала первую победу в праймериз Политика, 04:54
Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане в международный розыск Политика, 04:47
«Роснано» попросило суд признать факт занижения обязательств при Чубайсе Экономика, 04:04
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта Политика, 03:59