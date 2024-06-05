На жену экс-главы филиала РАНХиГС в Петербурге Шамахова напали с ножом

На жену экс-главы филиала РАНХиГС в Петербурге напали с ножом

Фото: Никита Попов / РБК

В пригороде Санкт-Петербурга Комарово на жену экс-директора Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Шамахова, Галину, напали с ножом, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

По их данным, нападение произошло на даче Шамаховых. У женщины проникающие ранения, ее госпитализировали, пишет 78.ru. Как добавила «Фонтанка», она заявила, что на нее напали двое в масках.

Северо-Западный институт управления — петербургский филиал РАНХиГС. РБК направил запрос в вуз.

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