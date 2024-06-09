 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году
Сюжет
ПМЭФ-2024
Глава Рособрнадзора сообщил, что ученики, удаленные с ЕГЭ за использование шпаргалок, смогут прийти на пересдачу только в следующем году. По его словам, новый порядок «не подарок для нарушителей»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Участники ЕГЭ, удаленные с него за использование телефона или шпаргалок, смогут пересдать экзамен только через год, рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ-2024 руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год», — сказал он.

При этом те школьники, кому стало плохо во время экзамена, смогут прийти на пересдачу в рамках нового порядка, добавил Музаев. По его мнению, на пересдачу придут в основном те выпускники, кто сдал экзамен ниже пороговых баллов. «А результаты если выше 60 баллов будут у ребят, я не думаю, что большой процент пойдет пересдавать», — отметил глава Рособрнадзора.

Рособрнадзор назвал условие для обсуждения отказа от ЕГЭ
Общество
Фото:Павел Колядин / ТАСС

В этом году школьники сдают ЕГЭ с 23 мая по 18 июня. Срок начала приема документов в вузы установлен не позднее 20 июня. Подача документов завершается примерно через месяц, однако вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно (например, творческой направленности), могут завершить прием документов раньше. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки поступающих.

На пересдачу экзаменов в этом году власти выделили две даты — 4 и 5 июля. В каждый из этих дней можно будет сдать определенные предметы:

  • 4 июля: русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;
  • 5 июля: математика (базовый и профильный уровень), иностранный язык (устная часть), литература, история, география, биология.

До текущего года пересдать ЕГЭ можно было лишь по двум обязательным предметам — русскому языку и базовой математике. Причем только если школьник не набрал минимальный балл для получения аттестата. Во время послания Федеральному собранию в конце февраля президент Владимир Путин предложил дать возможность пересдать один из предметов по желанию ученика: не только если экзамен сдан на двойку, но и если результаты просто не удовлетворяют выпускника. После этого школьникам разрешили повторно написать экзамен по одному из предметов на выбор до окончания приемной кампании в вузах.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕГЭ пересдача Рособрнадзор шпаргалка телефон ПМЭФ
Материалы по теме
Рособрнадзор заявил, что досмотр перед ЕГЭ не предусмотрен
Общество
На ЕГЭ по литературе 100 баллов получили более 1700 школьников
Общество
В Рособрнадзоре не исключили допуск родителей к досмотрам перед ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Рост распространения каких инфекций выявили в России. Инфографика Общество, 11:00
«Вам нужно похитить водителя»: как в Индии люди находят воду в жару Общество, 11:00
Обрушение перил балкона в баре в Мексике. Видео Общество, 10:42
Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году Общество, 10:28
В Воронежской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность Политика, 10:16
Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным Общество, 10:15
Ликсутов рассказал об итогах работы автовокзала «Саларьево» за 4 года Город, 10:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg назвал топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках Экономика, 10:04
Как детский опыт влияет на романтические отношения Pro, 10:00
Кто с Россией стал больше торговать в рублях, а кто — меньше. Инфографика Финансы, 10:00
Почему карта в стоп-листе транспорта и как ее из него вывести. Инструкция Инвестиции, 10:00
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 09:55
В гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ Общество, 09:48
Пожар на атакованных хуситами судах у Аденского залива локализовали Политика, 09:19