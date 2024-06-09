Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году

Глава Рособрнадзора сообщил, что ученики, удаленные с ЕГЭ за использование шпаргалок, смогут прийти на пересдачу только в следующем году. По его словам, новый порядок «не подарок для нарушителей»

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Участники ЕГЭ, удаленные с него за использование телефона или шпаргалок, смогут пересдать экзамен только через год, рассказал в интервью ТАСС на ПМЭФ-2024 руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год», — сказал он.

При этом те школьники, кому стало плохо во время экзамена, смогут прийти на пересдачу в рамках нового порядка, добавил Музаев. По его мнению, на пересдачу придут в основном те выпускники, кто сдал экзамен ниже пороговых баллов. «А результаты если выше 60 баллов будут у ребят, я не думаю, что большой процент пойдет пересдавать», — отметил глава Рособрнадзора.

В этом году школьники сдают ЕГЭ с 23 мая по 18 июня. Срок начала приема документов в вузы установлен не позднее 20 июня. Подача документов завершается примерно через месяц, однако вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно (например, творческой направленности), могут завершить прием документов раньше. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки поступающих.

На пересдачу экзаменов в этом году власти выделили две даты — 4 и 5 июля. В каждый из этих дней можно будет сдать определенные предметы:

4 июля: русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;

5 июля: математика (базовый и профильный уровень), иностранный язык (устная часть), литература, история, география, биология.

До текущего года пересдать ЕГЭ можно было лишь по двум обязательным предметам — русскому языку и базовой математике. Причем только если школьник не набрал минимальный балл для получения аттестата. Во время послания Федеральному собранию в конце февраля президент Владимир Путин предложил дать возможность пересдать один из предметов по желанию ученика: не только если экзамен сдан на двойку, но и если результаты просто не удовлетворяют выпускника. После этого школьникам разрешили повторно написать экзамен по одному из предметов на выбор до окончания приемной кампании в вузах.