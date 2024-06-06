Рособрнадзор назвал условие для обсуждения отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор открыт к дискуссии по поводу ЕГЭ, но обсуждать его отмену не готов до появления разумной альтернативы. Путин признавал наличие минусов экзамена и необходимость его улучшать и напоминал о плюсах

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Обсуждение альтернативы ЕГЭ возможно только при предложении взамен объективного и понятного экзамена, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая», — сказал Музаев.

Он заверил в открытости Рособрнадзора к конструктивным идеям.

Этим утром в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, авторами выступили депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Они предложили вернуть традиционные государственные экзамены.

Глава РАН Геннадий Красников в интервью РБК назвал вопрос о ЕГЭ непростым. «У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — рассказал ученый. Он отметил, что у экзамена две стороны: «Положительная состоит в том, что появилась работающая система, отрицательная — что у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать».

В 2021 году помощник президента Андрей Фурсенко говорил, что экзамен теперь «совсем не угадайка», а письменная работа. «ЕГЭ совершенствуется, ЕГЭ, в общем-то, работает, потому что он позволяет обозначить человека: он может дальше учиться или нет», — пояснял он.

Президент Владимир Путин не соглашался с мнением, что отмена ЕГЭ поможет школьникам. «У ЕГЭ есть много минусов. Я знаю, многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое имеет место в этой системе, — это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть», — говорил он прошлой весной. Президент согласился, что ЕГЭ необходимо совершенствовать.