Ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT

На Западе растет распространение коронавирусных штаммов из группы FLiRT, они потенциально могут привести к всплеску заболеваемости летом, но это не приведет к росту числа госпитализаций или тяжелых случаев, считают ученые

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Новые варианты коронавируса создают угрозу всплеска заболеваемости этим летом, сообщает Financial Times (FT).

Доминирующим штаммом в США является появившийся в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов). За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% случаев, так как в начале его циркуляции было 3,8%. Второй по распространенности штамм — KP1.1 (7,6%). Эти данные приводят Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе варианты FLiRT обнаружены в 14 странах, а также в Израиле.

Штаммы FLiRT возникли из «омикрона», который привел к всплеску заболеваемости зимой 2022 года. В центрах не считают, что из-за этих вариантов есть риск роста случаев тяжелого течения болезни. При этом эксперты отмечают, что они могут вызвать увеличение числа заражений в целом летом, без повышения количества госпитализаций.

Вирусолог из Уорикского университета в Великобритании Лоуренс Янг отметил, что бустерная (повторная) вакцинация от коронавируса по-прежнему будет обеспечивать защиту от тяжелого течения заболевания. Но с ним не согласился инфекционист из Вандербильтского университета в США Уильям Шаффнер, который полагает, что защита вакцины снизилась в случае с этими мутировавшими штаммами.

В России заболеваемость коронавирусом отслеживается по неделям. За период с 6 по 12 мая были инфицированы 10,8 тыс. человек, госпитализированы 1,8 тыс., умерли 49. За неделю с 29 апреля по 5 мая заболевших было 10,9 тыс., госпитализированных — почти 1,7 тыс., умерших — 47.

По сравнению с апрелем наблюдается снижение заболеваемости: например, в первую неделю того месяца заболевших было почти 20 тыс., попавших в больницы — свыше 2,7 тыс., скончавшихся — 69.