В Росавиации назвали плюсы второго воздушного коридора в Сочи

О том, что с 12 июня в России откроют второй воздушный коридор на юг, накануне сообщали источники РБК. Росавиация подтвердила открытие коридора и отметила, что это позволит сократить полетное время в среднем до 35 мин.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росавиация с 12 июня откроет для авиакомпаний второй воздушный коридор на юг, что позволит ускорить полеты в этом направлении, сообщили РБК в ведомстве. Ранее об открытии этого коридора для гражданских рейсов сообщали источники РБК.

Авиакоридор откроет для гражданской авиации новые маршруты для полетов в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи, Ставрополя.

«Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023 -го. Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут», — сообщили в Росавиации.

С начала военной операции на Украине 24 февраля прошлого года аэропорты юга и центральной части России закрыты. Всего не работают 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В прошлом году для поддержки закрытых аэропортов правительство выделило 7 млрд руб.

Всего с 24 февраля 2022 года Росавиация выпустила 49 оповещений о продлении ограничений полетов. 30 декабря 2022 года должно было выйти 50-е предупреждение. Однако было принято решение прекратить публикацию таких оповещений, рассказали тогда РБК два источника, близких к авиавластям.

30 августа прошлого года на юге России открыли дополнительный воздушный коридор шириной 10 км, что позволило сократить время полетов. Им могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно — всего не больше 15 рейсов в час. Остальные рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения сейчас летают через воздушное пространство Казахстана.

О том, что Минобороны согласовало открытие второго коридора в воздушном пространстве в Центральной и Южной России для гражданских самолетов, стало известно накануне. Теперь оба коридора будут односторонними: по одному самолеты будут лететь только на юг, а по второму — в обратном направлении.