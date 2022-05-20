Финразведка создала группу по контролю программы туристического кешбэка

Ведомство заявило, что создало группу, чтобы не допустить распространения мошеннических схем. До этого оно разослало банкам письмо с предупреждением, что уже зафиксировало случаи незаконного возмещения денег

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Росфинмониторинг совместно с Ростуризмом создал рабочую группу по мониторингу и уменьшению рисков программы туристического кэшбека после сообщений о возможной схеме мошенничества. О создании ведомство сообщило на сайте.

Специалисты должны не допустить распространения схемы, которую используют для обмана государства, отметил Росфинмониторинг.

Ростуризм запустил программу туристического кешбэка в августе 2020 года, чтобы поддержать отрасль на фоне пандемии. Россияне могут получить денежное вознаграждение, если купят путевку у оператора-участника программы, проведут оплату по карте «Мир» в определенный срок и зарегистрируется на сайте. После этого граждане могут получить часть потраченной суммы на карту «Мир». В конце апреля максимальный размер возврата составлял 20%, но не более 20 тыс. руб. До 31 августа участники программы могут получить кешбэк в размере 50% за оплату смен в детских лагерях (также не более 20 тыс. руб.).

Накануне два источника в кредитных организациях рассказали РБК, что турфирмы начали оформлять фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить деньги от государства. Росфинмониторинг направил участникам рынка письмо, где перечислил признаки незаконных операций (есть у РБК).

«По результатам анализа поступающей информации Росфинмониторингом отмечаются случаи незаконного возмещения денежных средств, выделяемых Федеральным агентством по развитию туризма из бюджета (программа «Туристический кэшбэк»), — говорилось в письме.

По данным ведомства, в схеме четыре этапа. Сначала физлица заводят карты «Мир» в интересах турфирмы. Компания зачисляет на них деньги под видом возврата средств за ранее отмененный тур. На счет клиента поступает 180–400 тыс. руб. В течение одного-двух дней клиент покупает туры по России — совершает от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. руб. каждая, чтобы уложиться в максимальный размер кешбэка. Он проводит оплату через терминалы в офисах турфирм.

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После этого на счет клиента через Национальную систему платежных карт (НСПК) зачисляется туристический кешбэк. Тогда он снимает деньги с карты наличными или переводит их другому физлицу.

Исходя из этого описания, Росфинмониторинг обязал кредитные организации проверять и подтверждать, что турфирма обоснованно перечислила деньги за отмененную поездку. По данным ведомства, клиент может считаться участником схемы, если ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения нового тура (с кешбэком) или не смог предоставить в банк документы, подтверждающие поездку, — чеки, билеты или ваучеры. Банк также должен усомниться в чистоте операции, если турфирма ранее не производила расчетов для организации поездки.

В Ростуризме РБК сообщили, что не получали жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по этой программе. Туроператор ANEX Tour также не фиксировал подобную схему, хотя участвовал во всех программах туристического кешбэка.

Источники РБК в двух крупных банках отметили, что не наблюдани попыток обналичить туристический кешбэка. Один из собеседников РБК подчеркнул, что кредитные организации не контролируют факт начисления кешбэка, так как этот процесс зависит от НСПК.