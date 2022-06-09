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Бастрыкин написал оду о «прародителе СК» Петре I

Глава СК в поэтической форме напомнил о деятельности первого российского императора и его вкладе в становление органов следствия
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин написал стихотворение, приуроченное к 350-летней годовщине со дня рождения Петра I. Произведение под названием «Ода на Юбилей Петра Первого» разместил в своем Telegram-канале Информационный центр СК (был создан в 2021 году для работы с обращениями граждан).

РБК приводит стихотворение полностью (сохранены авторские пунктуация и прописные буквы).

Ода на Юбилей Петра Первого

Пётр Первый - прародитель
Для Российского СК -
Не хулитель, а воитель,
И не критик, а строитель -
Строил он свои Войска.

И не только против шведов
В ходе Северной войны -
Против тех, кто власть отведав,
Наказания не изведав,
Деньги тырил из казны!

Кто, утратив стыд и совесть,
Брал на лапу не стыдясь,
Позабыв про честь и совесть -
Боль людская им - не горесть,
Даже плахи не боясь.

И майорских канцелярий
Исторический рассвет,
Как пример для государей
Справедливых репрессалий
Вдруг вкусил Российский «свет»!

Невзирая на погоны,
На заслуги и посты,
Он давал князьям разгоны,
Создавал свои законы,
Наводил вперёд мосты!

Мы по ним прошли с веками
И открыли новый век -
Не мечтами и слезами,
А великими делами -
Главный смысл в нем - человек!

Чтоб жила в России правда,
Чтобы каждый знал, что - есть
Справедливость! А неправда
Даже в звёздах миллиарда
Не нарушит клятвы честь.

Вспомним! Пётр подал идею,
Пётр идею воплотил!
Как России ассамблею,
Как святую архидею
Он СК нам сотворил

Будем же его достойны!
И с идеями Петра
Мы уверенны, спокойны,
Мы пройдём все наши войны,
Велики СК Колонны,
И бесстрашны наши воины,
И под Знаменем Закона
Крикнем мы Петру «Ура»!

25 июля 1713 года были учреждены «майорские» следственные канцелярии, которые были подчинены непосредственно Петру I. К подследственности этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами.

В 2013 году постановлением правительства 25 июля было объявлено профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации.

«Новая газета» в 2019 году утверждала, что Бастрыкин периодически публикует стихи под псевдонимом Станислав Струневский. В частности, указывалось, что именно он написал стихотворения «Светлой памяти следователей Следственного комитета», «Как стыдно за Украйны мужиков».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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