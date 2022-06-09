Бастрыкин написал оду о «прародителе СК» Петре I

Глава СК в поэтической форме напомнил о деятельности первого российского императора и его вкладе в становление органов следствия

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин написал стихотворение, приуроченное к 350-летней годовщине со дня рождения Петра I. Произведение под названием «Ода на Юбилей Петра Первого» разместил в своем Telegram-канале Информационный центр СК (был создан в 2021 году для работы с обращениями граждан).

РБК приводит стихотворение полностью (сохранены авторские пунктуация и прописные буквы).

Ода на Юбилей Петра Первого

Пётр Первый - прародитель

Для Российского СК -

Не хулитель, а воитель,

И не критик, а строитель -

Строил он свои Войска.

И не только против шведов

В ходе Северной войны -

Против тех, кто власть отведав,

Наказания не изведав,

Деньги тырил из казны!

Кто, утратив стыд и совесть,

Брал на лапу не стыдясь,

Позабыв про честь и совесть -

Боль людская им - не горесть,

Даже плахи не боясь.

И майорских канцелярий

Исторический рассвет,

Как пример для государей

Справедливых репрессалий

Вдруг вкусил Российский «свет»!

Невзирая на погоны,

На заслуги и посты,

Он давал князьям разгоны,

Создавал свои законы,

Наводил вперёд мосты!

Мы по ним прошли с веками

И открыли новый век -

Не мечтами и слезами,

А великими делами -

Главный смысл в нем - человек!

Чтоб жила в России правда,

Чтобы каждый знал, что - есть

Справедливость! А неправда

Даже в звёздах миллиарда

Не нарушит клятвы честь.

Вспомним! Пётр подал идею,

Пётр идею воплотил!

Как России ассамблею,

Как святую архидею

Он СК нам сотворил

Будем же его достойны!

И с идеями Петра

Мы уверенны, спокойны,

Мы пройдём все наши войны,

Велики СК Колонны,

И бесстрашны наши воины,

И под Знаменем Закона

Крикнем мы Петру «Ура»!