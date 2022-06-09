Бастрыкин написал оду о «прародителе СК» Петре I
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин написал стихотворение, приуроченное к 350-летней годовщине со дня рождения Петра I. Произведение под названием «Ода на Юбилей Петра Первого» разместил в своем Telegram-канале Информационный центр СК (был создан в 2021 году для работы с обращениями граждан).
РБК приводит стихотворение полностью (сохранены авторские пунктуация и прописные буквы).
Ода на Юбилей Петра Первого
Пётр Первый - прародитель
Для Российского СК -
Не хулитель, а воитель,
И не критик, а строитель -
Строил он свои Войска.
И не только против шведов
В ходе Северной войны -
Против тех, кто власть отведав,
Наказания не изведав,
Деньги тырил из казны!
Кто, утратив стыд и совесть,
Брал на лапу не стыдясь,
Позабыв про честь и совесть -
Боль людская им - не горесть,
Даже плахи не боясь.
И майорских канцелярий
Исторический рассвет,
Как пример для государей
Справедливых репрессалий
Вдруг вкусил Российский «свет»!
Невзирая на погоны,
На заслуги и посты,
Он давал князьям разгоны,
Создавал свои законы,
Наводил вперёд мосты!
Мы по ним прошли с веками
И открыли новый век -
Не мечтами и слезами,
А великими делами -
Главный смысл в нем - человек!
Чтоб жила в России правда,
Чтобы каждый знал, что - есть
Справедливость! А неправда
Даже в звёздах миллиарда
Не нарушит клятвы честь.
Вспомним! Пётр подал идею,
Пётр идею воплотил!
Как России ассамблею,
Как святую архидею
Он СК нам сотворил
Будем же его достойны!
И с идеями Петра
Мы уверенны, спокойны,
Мы пройдём все наши войны,
Велики СК Колонны,
И бесстрашны наши воины,
И под Знаменем Закона
Крикнем мы Петру «Ура»!
25 июля 1713 года были учреждены «майорские» следственные канцелярии, которые были подчинены непосредственно Петру I. К подследственности этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами.
В 2013 году постановлением правительства 25 июля было объявлено профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации.
«Новая газета» в 2019 году утверждала, что Бастрыкин периодически публикует стихи под псевдонимом Станислав Струневский. В частности, указывалось, что именно он написал стихотворения «Светлой памяти следователей Следственного комитета», «Как стыдно за Украйны мужиков».