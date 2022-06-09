Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Чернышенко назвал число бюджетных мест в российских вузах Общество, 06:00
Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум Экономика, 06:00
Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений Экономика, 05:55
Счетная палата указала на «хаотичность» кадетского образования в России Политика, 05:12
Европарламент поддержал переход на «чистые» автомобили к 2035 году Экономика, 04:55
«РИА Новости» узнало о применении Россией истребителей Су-57 на Украине Политика, 04:40
США расширят применение спутников для разведки на Украине Политика, 04:21
Кадыров на трех языках рассказал о борьбе с сатанизмом Политика, 04:03
Сенатор в Луизиане заявил о выгоде приобретения кокаина вместо бензина Экономика, 03:47
Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за 6 окладов Бизнес, 03:14
Балтийский флот приступил к учениям с участием около 60 военных кораблей Политика, 03:01
В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США Общество, 02:37
Гарик Сукачев выступит вместо «Би-2» в рамках ПМЭФ Экономика, 02:04
Вице-премьер заявила о сложном положении Сербии из-за визита Лаврова Политика, 01:51
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Чернышенко назвал число бюджетных мест в российских вузах

В 2022 году начать бесплатное обучение в российских вузах смогут более 588 тыс. человек — на 11,5 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам», — сказал он.

Чернышенко отметил, что наибольшее число бюджетных мест — почти 245 тыс. — выделено на инженерные специальности, «что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение». На втором месте находятся педагогические специальности (более 75 тыс. мест), затем идут общественные и медицинские науки — 68 и 54,7 тыс. мест соответственно.

Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру
Политика
Валерий Фальков

Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, в аспирантуре число бюджетных мест увеличено на 6,1%, до 17,5 тыс. Бесплатные места распределены по направлениям: информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

В прошлом году президент Владимир Путин говорил, что в ближайшие годы в российских вузах появятся 45 тыс. дополнительных бюджетных мест: «Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира». В конце мая текущего года он подписал закон, в соответствии с которым между вузами распределят дополнительно 30 тыс. бюджетных мест для магистров.

24 мая Фальков объявил, что Минобрнауки намерено отказаться от Болонской системы (предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру) и разработать собственную, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы. По его словам, одним из оснований стало то, что руководители организаций высшей школы подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи с военной операцией на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи

Как заявил Фальков, введение «уникальной системы образования» не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. По словам министра, реформа предусматривает, что по ряду специальностей, таких как врачи и инженеры, будет только специалитет.

Теги
Дмитрий Чернышенко вузы Валерий Фальков Минобрнауки
Материалы по теме
В Рособрнадзоре пообещали оставить ЕГЭ при отказе от Болонской системы
Общество
КПРФ предложила сделать добровольным участие вузов в Болонском процессе
Общество
Минобрнауки сообщило об исключении российских вузов из Болонской системы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter