Чернышенко назвал число бюджетных мест в российских вузах

В 2022 году начать бесплатное обучение в российских вузах смогут более 588 тыс. человек — на 11,5 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам», — сказал он.

Чернышенко отметил, что наибольшее число бюджетных мест — почти 245 тыс. — выделено на инженерные специальности, «что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение». На втором месте находятся педагогические специальности (более 75 тыс. мест), затем идут общественные и медицинские науки — 68 и 54,7 тыс. мест соответственно.

Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, в аспирантуре число бюджетных мест увеличено на 6,1%, до 17,5 тыс. Бесплатные места распределены по направлениям: информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

В прошлом году президент Владимир Путин говорил, что в ближайшие годы в российских вузах появятся 45 тыс. дополнительных бюджетных мест: «Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира». В конце мая текущего года он подписал закон, в соответствии с которым между вузами распределят дополнительно 30 тыс. бюджетных мест для магистров.

24 мая Фальков объявил, что Минобрнауки намерено отказаться от Болонской системы (предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру) и разработать собственную, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы. По его словам, одним из оснований стало то, что руководители организаций высшей школы подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи с военной операцией на Украине.

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Как заявил Фальков, введение «уникальной системы образования» не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. По словам министра, реформа предусматривает, что по ряду специальностей, таких как врачи и инженеры, будет только специалитет.