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Ашхабад вышел на второе место в списке самых дорогих для экспатов городов

Еще два года назад столица Туркмении не входила даже в первую десятку городов, где жизнь иностранным специалистам обходится особенно дорого. Теперь она обошла Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул и Шанхай
Мечеть Эртогрулгазы, Ашхабад
Мечеть Эртогрулгазы, Ашхабад (Фото: Therin-Weise / Global Look Press)

На второе место среди городов мира, проживание в которых обходится иностранным специалистам дороже всего, в 2020 году поднялся Ашхабад, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Mercer. Годом ранее столица Туркмении занимала в рейтинге только 7-е место, а в 2018 году не входила даже в первую десятку.

Причины столь быстрого роста стоимости жизни экспатов в Ашхабаде Mercer не объясняет. Однако в компании сообщили, что легшие в основу рейтинга данные были собраны в марте 2020 года, когда на качество и стоимость жизни иностранных специалистов по всему миру оказывали влияние пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения, введенные для борьбы с ней.

Столица соседнего с Туркменией Узбекистана — Ташкент — вновь оказалась среди лидеров по дешевизне жизни для экспатов. В 2020 году столица Узбекистана заняла в рейтинге Cost of Living Survey 206-е место, разделив его с киргизским Бишкеком (годом ранее у Ташкента было 208-е, а у Бишкека — 206-е).

Всего в рейтинг вошли 209 городов, при этом первое место, как и в течение двух предыдущих лет, занял Гонконг. Кроме того, в топ-10 вошли:

  • Токио;
  • Цюрих;
  • Сингапур;
  • Нью-Йорк;
  • Шанхай;
  • Берн;
  • Женева;
  • Пекин.

Россия в рейтинге представлена Москвой и Санкт-Петербургом, при этом оба города по сравнению с прошлым годом заметно поднялись в рейтинге: Москва — с 27-го на 21-е место, а Петербург — с 75-го на 59-е. Столица России остается самым дорогим для жизни экспатов городов Центральной и Восточной Европы, существенно опережая Прагу (97), Киев (106) и Ригу (113).

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Большинство городов бывшего СССР оказались во второй половине списка. Кроме уже названных, в рейтинг вошли:

  • Таллин — 146-е место;
  • Вильнюс — 157-е место;
  • Баку — 172-е место;
  • Алма-Ата — 189-е место;
  • Ереван — 191-е место;
  • Минск — 194-е место;
  • Тбилиси — 203-е место.

Кишинев и Душанбе в рейтинг Mercer не попали.

Автор: Евгений Калюков
Теги: рейтинг городов, уровень жизни, Гонконг
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