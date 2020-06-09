Ашхабад вышел на второе место в списке самых дорогих для экспатов городов

Еще два года назад столица Туркмении не входила даже в первую десятку городов, где жизнь иностранным специалистам обходится особенно дорого. Теперь она обошла Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул и Шанхай

Мечеть Эртогрулгазы, Ашхабад (Фото: Therin-Weise / Global Look Press)

На второе место среди городов мира, проживание в которых обходится иностранным специалистам дороже всего, в 2020 году поднялся Ашхабад, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Mercer. Годом ранее столица Туркмении занимала в рейтинге только 7-е место, а в 2018 году не входила даже в первую десятку.

Причины столь быстрого роста стоимости жизни экспатов в Ашхабаде Mercer не объясняет. Однако в компании сообщили, что легшие в основу рейтинга данные были собраны в марте 2020 года, когда на качество и стоимость жизни иностранных специалистов по всему миру оказывали влияние пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения, введенные для борьбы с ней.

Столица соседнего с Туркменией Узбекистана — Ташкент — вновь оказалась среди лидеров по дешевизне жизни для экспатов. В 2020 году столица Узбекистана заняла в рейтинге Cost of Living Survey 206-е место, разделив его с киргизским Бишкеком (годом ранее у Ташкента было 208-е, а у Бишкека — 206-е).

Всего в рейтинг вошли 209 городов, при этом первое место, как и в течение двух предыдущих лет, занял Гонконг. Кроме того, в топ-10 вошли: