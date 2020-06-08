Генерал СК возглавил управление генпрокуратуры по контролю за следствием

Покинувший Следственный комитет Сергей Золотарев назначен начальником Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в Генпрокуратуре

Сергей Золотарев (Фото: СК РФ)

Бывший заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) генерал-майор юстиции Сергей Золотарев перешел на работу в Генеральную прокуратуру. В ведомстве он занял пост начальника Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в чине старшего советника юстиции. Об этом сообщил РБК источник в Генпрокуратуре. Информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

В начале июня издание Legal.Report сообщало, что Золотарев, назначенный замглавы ГСУ СК в 2018 году, уволен из Центрального аппарата ведомства указом президента России Владимира Путина. До назначения в ГСУ Золотарев возглавлял упраздненное впоследствии Главное управление процессуального контроля СК, а перед тем занимал должность первого замруководителя ГСУ СК по Московской области.

В мае 2020 года заместителем генпрокурора Игоря Краснова был назначен еще один выходец из СК — бывший заместитель руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) и руководитель контрольно-следственного управления Анатолий Разинкин. Сам Краснов также перешел в Генпрокуратуру из СК — на пост генпрокурора он был назначен в январе 2020 года, а до того был заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, курируя в том числе работу ГУРОВД и ГСУ.