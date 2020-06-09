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Ученые допустили появление COVID-19 в Китае прошлым летом

Снимки с парковок возле больниц, а также запросы в китайских поисковиках косвенно говорят о том, что уже в августе 2019 года у жителей Уханя возникли проблемы со здоровьем
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В китайском городе Ухань загруженность больниц увеличилась уже в августе прошлого года. К такому выводу пришла группа исследователей из медицинской школы Гарвардского университета, проанализировавших спутниковые снимки за последние два года, сообщает CNN.

Свои выводы авторы исследования делают на основе фотографий парковок возле крупнейших больниц Уханя. Резкое увеличение числа машин возле медицинских учреждений по сравнению с 2018 годом стало фиксироваться в конце лета, а к октябрю загруженность подъездов к больницам выросла на 90%.

Ученые также отметили, что уже в начале осени в китайской поисковой системе Baidu увеличилось количество запросов по поводу кашля и диареи — симптомов, которые свойственны COVID-19.

Глава исследовательской группы Джон Браунстейн отметил, что задача ученых — понять, что именно происходило в Ухане перед началом эпидемии. По его словам, изучение загруженности парковок в Латинской Америке позволяло определить вспышки гриппа в разных городах, а потому данные из Китая можно считать свидетельством того, что там были какие-то проблемы.

Власти китайского Уханя запретили разводить и есть диких животных
Политика
Фото: Aly Song / Reuters

«Хотя мы и не можем полностью утверждать, что рост трафика возле больниц был связан именно с появлением нового вируса, очевидно, что ситуация в городе ухудшилась еще до вспышки заболевания на городском рынке морепродуктов. Наши данные также подтверждают гипотезу о том, что коронавирус возник именно в южном Китае и какое-то время циркулировал в районе Уханя», — заявил Браунстейн.

Ученый согласился с тем, что китайские власти могли пропустить начало распространения заболевания. «Если бы такое произошло в США, то и у нас могли пропустить подобные сигналы. Поэтому важно улучшать систему здравоохранения и мониторинга здоровья населения», — добавил он.

В январе, когда в Ухане появились первые погибшие от коронавируса, китайские власти предполагали, что источником эпидемии был рынок морепродуктов. Однако в конце мая ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР пришли к выводу, что болезнь на рынок пришла извне. При этом точно установить первоисточник эпидемии врачам пока не удалось. Основной остается гипотеза, что к человеку вирус попал от летучих мышей «через промежуточное животное».

Как сообщает ABC, власти Китая официально уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении нового коронавируса 31 декабря. Американские спецслужбы информировали Пентагон о появлении в Китае новой болезни в ноябре.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, коронавирус
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