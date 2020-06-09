Ученые допустили появление COVID-19 в Китае прошлым летом

Снимки с парковок возле больниц, а также запросы в китайских поисковиках косвенно говорят о том, что уже в августе 2019 года у жителей Уханя возникли проблемы со здоровьем

Фото: Getty Images

В китайском городе Ухань загруженность больниц увеличилась уже в августе прошлого года. К такому выводу пришла группа исследователей из медицинской школы Гарвардского университета, проанализировавших спутниковые снимки за последние два года, сообщает CNN.

Свои выводы авторы исследования делают на основе фотографий парковок возле крупнейших больниц Уханя. Резкое увеличение числа машин возле медицинских учреждений по сравнению с 2018 годом стало фиксироваться в конце лета, а к октябрю загруженность подъездов к больницам выросла на 90%.

Ученые также отметили, что уже в начале осени в китайской поисковой системе Baidu увеличилось количество запросов по поводу кашля и диареи — симптомов, которые свойственны COVID-19.

Глава исследовательской группы Джон Браунстейн отметил, что задача ученых — понять, что именно происходило в Ухане перед началом эпидемии. По его словам, изучение загруженности парковок в Латинской Америке позволяло определить вспышки гриппа в разных городах, а потому данные из Китая можно считать свидетельством того, что там были какие-то проблемы.