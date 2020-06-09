Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня

Количество жертв коронавируса в России превысило 6 тыс. человек, в Москве отменили пропуска и режим самоизоляции, глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с COVID в мире, несмотря на прогресс в Европе; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6142 человека (171 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 242,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 59 пациентов, заразившихся COVID-19. Общее число жертв эпидемии в столице составило 3021 человек.

С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции. Москвичи могут свободно выходить на улицы, включая пожилых людей старше 65 лет. Вновь заработали социальные карты и проездные билеты, к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — заявил в обращении к москвичам мэр Сергей Собянин. Следующие этапы отмены ограничений намечены на 16 и 23 июня.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ближайшие дни сообщит о планах по выводу города из режима изоляции. Порядок отмены ограничений городские власти разрабатывают вместе с Роспотребнадзором. Ранее в городе уже сняли ряд ограничений: открылись для посещения храмы и кладбища, а с 8 июня вновь заработали непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 кв. м.

Премьер Михаил Мишустин упростил въезд и выезд из России. Решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в стране.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Более 100 постояльцев дома престарелых под Воронежем заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Региональные власти уточнили, что 20 человек госпитализированы, их жизни на текущий момент ничего не угрожает. У остальных заболевание протекает в бессимптомной форме.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,931 млн человек, более 400 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, 8 июня число зараженных в мире превысило 7,121 млн, при этом 406,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,96 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (707 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (288,8 тыс.), на пятом месте Индия — более 267 тыс. подтвержденных заражений.

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. По словам Тедроса Гебрейесуса, несмотря на улучшение ситуации в Европе, пандемия охватывает все больше людей в других странах мира, растет также количество смертей от COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Новая Зеландия отменила требование к соблюдению социальной дистанции между людьми из-за угрозы коронавируса. В стране по-прежнему будут действовать ограничительные меры для всех, кто в нее въезжает. У них будут брать тест на коронавирус, а также помещать на 14-дневный карантин.

На фоне пандемии коронавируса ВОЗ зафиксировала вспышку эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Вирусом уже заразились 12 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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