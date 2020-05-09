Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Украинский телеканал использовал парад в Минске для борьбы с цензурой Общество, 20:21 СМИ узнали о переходе в «Салават Юлаев» хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» Спорт, 20:16 В Совфеде и Госдуме ответили на пост Белого дома о странах-победителях Политика, 20:11 Игровые кроссовки Майкла Джордана выставили на аукционе за $100 тыс. Спорт, 19:54 В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности Общество, 19:49 Способное достроить «Северный поток-2» судно встало на якорь в Германии Бизнес, 19:41 Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы Политика, 19:23 Боксер Флойд Мейвезер назвал условие возвращения на ринг Спорт, 19:12 Роспотребнадзор разъяснил меры на первом этапе снятия ограничений Общество, 19:07 Российские шахматисты сыграли вничью с командой Дворковича на Кубке наций Спорт, 19:06 В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача Общество, 19:01 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 18:40 Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию Общество, 18:34 В ФПИ раскрыли детали рекордного погружения на дно Марианской впадины Технологии и медиа, 18:18
Новости без коронавируса ,  
0 

Украинский телеканал использовал парад в Минске для борьбы с цензурой

Цензурирование советских символов на канале КРТ назвали стремлением довести до абсурда соблюдение закона о декоммунизации
Фото: Телеканал КРТ / YouTube
Фото: Телеканал КРТ / YouTube

Украинский телеканал КРТ утром 9 мая показал в эфире трансляцию военного парада в Минске, посвященного празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. При этом на протяжении всей программы зрителям демонстрировалась плашка «Декоммунизация, цензура», которой закрывались любые красные флаги (в том числе и знамена с названиями фронтов), изображения советских наград (в том числе и ордена Великой Отечественной войны).

Позже один из ведущих КРТ, журналист Дмитрий Василец на своем канале в YouTube объяснил такой показ желанием творческой группы КРТ продемонстрировать «идиотизм и дебильные украинские законы».

В ответ на запрос РБК представитель КРТ объяснил, что действия телеканала во время трансляции из Минска «можно расценивать как способ противостоять цензуре и как своеобразный троллинг». «Мы хотели показать, что закон о декоммунизации — это театр абсурда», — добавил он.

Парад ко Дню Победы в Минске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Он отметил, что на КРТ решили обезопасить себя, поскольку «сложно сказать, попадают ли награды ветеранов под закон о декоммунизации». «Бывает, что за георгиевскую ленточку и избивают, и сажают», — отметил он. «Так как Верховная рада уже выносила нам предупреждение, приняли такое решение», — заявил он РБК.

КРТ был создан в 2003 году как «православный канал». В 2019 году он сменил формат и стал позиционировать себя как «семейно-развлекательный».

Василец в 2015 году был одним из руководителей общественного движения «Медиалюстрация», выступавшего против цензуры и пропаганды в украинских СМИ. В 2015-2017 годах Василец находился в тюрьме за якобы помощь в организации канала «Новороссия ТВ». Свою вину он отрицал, а преследование со стороны спецслужб объяснял желанием достоверно освещать все стороны конфликта в Донбассе.

Прощай, Ленин: от чего избавится Украина вместе с символами коммунизма
Фотогалерея 
<p><span style="font-size: 16px;"><strong>Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей</strong></span></p> <p>Две областные столицы, Днепропетровск и Кировоград, а также регионы, носящие их названия, должны быть переименованы. Екатеринослав, основанный в 1786 году Екатериной II, получил название Днепропетровска в 1926 году по имени сопредседателя президиума ЦИК СССР от Украины Григория Петровского. Кировоград (до 1934 &mdash; Елизаветград) получил свое имя в 1939 году, до этого в течение пяти лет он носил название Кирово по имени убитого первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова, а до этого назывался Зиновьевск.</p> <p>Города могут быть переименованы постановлением Верховной рады, президент на такой документ вето наложить не может, разъяснил в Facebook председатель ЦИК Украины Андрей Магера. Но для переименования областей потребуется изменение Конституции, в которой записано что области с таким названием входят в состав Украины. Чтобы переименовать их, президент Украины или не менее 150 депутатов должны инициировать законопроект, Конституционный суд должен проверить законопроект на предмет соответствия Конституции, после чего необходимо одобрение законопроекта не менее 226 депутатами Рады, и его принятие, для которого необходима будет поддержка 300 депутатов, написал Магера.</p>

Закон о декоммунизации на Украине был принят Верховной рады и подписан президентом Петром Порошенко в 2015 году. Он запрещает в стране советскую символику, предусматривает уголовную ответственность для тех, кто открыто выражает коммунистические взгляды и отрицает «преступления коммунистического тоталитарного режима».

При исполнении закона были переименованы десятки населенных пунктов, проспектов и улиц, демонтированы установленные в советское время памятников

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: декоммунизация, Украина, телеканал
Материалы по теме
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Политика
Кабмин Украины уволил одного из инициаторов процесса декоммунизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter