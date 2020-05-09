Украинский телеканал использовал парад в Минске для борьбы с цензурой

Цензурирование советских символов на канале КРТ назвали стремлением довести до абсурда соблюдение закона о декоммунизации

Фото: Телеканал КРТ / YouTube

Украинский телеканал КРТ утром 9 мая показал в эфире трансляцию военного парада в Минске, посвященного празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. При этом на протяжении всей программы зрителям демонстрировалась плашка «Декоммунизация, цензура», которой закрывались любые красные флаги (в том числе и знамена с названиями фронтов), изображения советских наград (в том числе и ордена Великой Отечественной войны).

Позже один из ведущих КРТ, журналист Дмитрий Василец на своем канале в YouTube объяснил такой показ желанием творческой группы КРТ продемонстрировать «идиотизм и дебильные украинские законы».

В ответ на запрос РБК представитель КРТ объяснил, что действия телеканала во время трансляции из Минска «можно расценивать как способ противостоять цензуре и как своеобразный троллинг». «Мы хотели показать, что закон о декоммунизации — это театр абсурда», — добавил он.

Он отметил, что на КРТ решили обезопасить себя, поскольку «сложно сказать, попадают ли награды ветеранов под закон о декоммунизации». «Бывает, что за георгиевскую ленточку и избивают, и сажают», — отметил он. «Так как Верховная рада уже выносила нам предупреждение, приняли такое решение», — заявил он РБК.