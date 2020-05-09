Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

Федермессер заболела после возвращения из Нижегородской области, где помогала решать проблемы со вспышкой коронавируса в Дивеевском женском монастыре. У нее диагностировали коронавирус и начальную стадию пневмонии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер доставили в инфекционную больницу с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Федермессер заболела после возвращения из Нижегородской области, где она находилась в командировке в качестве советника губернатора Глеба Никитина. Там Федермессер, в частности, помогала решать проблемы со вспышкой коронавируса в Дивеевском женском монастыре.

По словам Федермессер, после возвращения в Москву она «тут же слегла с высоченной температурой». «Вроде бы мы с командой соблюдали все необходимые меры предосторожности, не входили в «красные зоны» без полной защиты, но, как мы все уже знаем, этого может оказаться недостаточно», — отметила она.

У Федермессер диагностировали коронавирус и начальную стадию пневмонии. Она лечится в инфекционной больнице в Коммунарке.