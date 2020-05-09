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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 мая

Число зараженных в мире превысило 3,87 млн человек, в России — 187,8 тыс. Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений, ЕС сохранит границы закрытыми до середины июня. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 8 мая превысило 187,8 тыс., за сутки оно выросло на 10 669 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1723 человека (98 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщил столичный штаб. Общее количество умерших за время эпидемии пациентов с коронавирусом в Москве составило 956.

  • Роспотребнадзор представил регионам трехэтапный план снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Главы регионов перед принятием каждого этапа должны будут оценить ситуацию с распространением инфекции, количество свободных мест в больницах и охват тестированием.

  • В Москве начнут делать тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови. По словам заммэра Анастасии Раковой, это позволит выявить и тех, кто уже переболел. Новый метод сначала предложат предприятиям, забор крови оплатят работодатели, а тестирование будет проводиться за счет городских средств.

  • Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом, также у нее диагностировали начальную стадию пневмонии. Федермессер заболела после возвращения из Нижегородской области, где она помогала решать проблемы со вспышкой инфекции в Дивеевском женском монастыре.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве от коронавируса скончался офицер ФСО, который 24 года проработал в Кремле, узнала Meduza. По данным издания, мужчина несколько раз пытался вызвать скорую, но ему отказывали из-за недостаточных симптомов. Затем офицера доставили в госпиталь ФСБ, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 8 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,759 млн человек, 259 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,939 млн человек, более 274 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,283 млн человек. Испания находится на втором месте (222,8 тыс.), Италия — на третьем (217 тыс.), Великобритания — на четвертом (212,6 тыс.), Россия занимает пятую строчку (187,8 тыс.).

  • Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения на необязательные поездки в ЕС для жителей неевропейских государств до 15 июня. В Брюсселе полагают, что отмена ограничений на поездки должна быть поэтапной.
  • Уровень безработицы в США в апреле достиг 14,7% из-за пандемии, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. За последний месяц работы лишились 20,5 млн человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны. На экономику Норвегии негативно повлияли пандемия коронавируса и обвал цен на мировом рынке нефти.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на глобальный саммит по вопросу о вакцине против коронавируса, который состоится в виртуальном формате в июне.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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