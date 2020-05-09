Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 мая
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 8 мая превысило 187,8 тыс., за сутки оно выросло на 10 669 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1723 человека (98 — за сутки).
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В Москве за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщил столичный штаб. Общее количество умерших за время эпидемии пациентов с коронавирусом в Москве составило 956.
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Роспотребнадзор представил регионам трехэтапный план снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Главы регионов перед принятием каждого этапа должны будут оценить ситуацию с распространением инфекции, количество свободных мест в больницах и охват тестированием.
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В Москве начнут делать тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови. По словам заммэра Анастасии Раковой, это позволит выявить и тех, кто уже переболел. Новый метод сначала предложат предприятиям, забор крови оплатят работодатели, а тестирование будет проводиться за счет городских средств.
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Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом, также у нее диагностировали начальную стадию пневмонии. Федермессер заболела после возвращения из Нижегородской области, где она помогала решать проблемы со вспышкой инфекции в Дивеевском женском монастыре.
- В Москве от коронавируса скончался офицер ФСО, который 24 года проработал в Кремле, узнала Meduza. По данным издания, мужчина несколько раз пытался вызвать скорую, но ему отказывали из-за недостаточных симптомов. Затем офицера доставили в госпиталь ФСБ, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 8 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,759 млн человек, 259 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,939 млн человек, более 274 тыс. скончались.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,283 млн человек. Испания находится на втором месте (222,8 тыс.), Италия — на третьем (217 тыс.), Великобритания — на четвертом (212,6 тыс.), Россия занимает пятую строчку (187,8 тыс.).
- Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения на необязательные поездки в ЕС для жителей неевропейских государств до 15 июня. В Брюсселе полагают, что отмена ограничений на поездки должна быть поэтапной.
- Уровень безработицы в США в апреле достиг 14,7% из-за пандемии, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. За последний месяц работы лишились 20,5 млн человек.
- Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны. На экономику Норвегии негативно повлияли пандемия коронавируса и обвал цен на мировом рынке нефти.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на глобальный саммит по вопросу о вакцине против коронавируса, который состоится в виртуальном формате в июне.
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