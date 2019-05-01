США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III

США провели успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится на сайте Командования глобальных ударов ВВС страны.

Пуск ракеты без боеголовки был осуществлен в среду, 1 мая, с базы Ванденберг (Калифорния). Minuteman III пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых островов в Тихом океане. Подчеркивается, что испытание не является ответом или реакцией на какое-либо событие в мире.

«Тест продемонстрировал, что у США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания», — говорится в сообщении.

США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются и тестируются. Предыдущий пробный запуск состоялся в ноябре 2018 года.