В Москве перекрыли часть улиц из-за празднования Дня Победы

Многие ограничения будут действовать с раннего утра и до позднего вечера. Сначала дороги перекроют для движения участников и техники Парада Победы, днем — ради проведения акции «Бессмертный полк», вечером — из-за салюта

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В столице в связи с праздничными мероприятиями 9 мая с раннего утра и до позднего вечера будет очень много ограничений на дорогах. Об этом говорится в сообщении московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. Перекрытия, уточнили в пресс-службе, будут как в центре города, так и на его окраинах.

С 5:00 мск . Первой власти закроют для движения автомобилей и транспорта участок на улице Волхонка (от улицы Ленивка до Соймоновского проезда). Также с этого времени и до окончания Парада Победы перекрытия установят на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, Моховой, Театральном проезде, Охотном ряду, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также на Большом Москворецком мосту.

. Первой власти закроют для движения автомобилей и транспорта участок на улице Волхонка (от улицы Ленивка до Соймоновского проезда). Также с этого времени и до окончания Парада Победы перекрытия установят на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, Моховой, Театральном проезде, Охотном ряду, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также на Большом Москворецком мосту. С 5:30 мск . Следом за ними для движения техники и участников парада освободят участок Воздвиженки до Тверской, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую, Котельническую, Кремлевскую, Гончарную и Устьинскую набережные, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост. Также проехать нельзя будет по Болотной улице, Софийской, Раушской и Болотной набережным, Филевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, участку по Садовнической набережной, 1-му и 2-му Раушскому переулку, улице Солянка, Большому Путинковскому переулку, а также Кадашевской набережной.

. Следом за ними для движения техники и участников парада освободят участок Воздвиженки до Тверской, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую, Котельническую, Кремлевскую, Гончарную и Устьинскую набережные, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост. Также проехать нельзя будет по Болотной улице, Софийской, Раушской и Болотной набережным, Филевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, участку по Садовнической набережной, 1-му и 2-му Раушскому переулку, улице Солянка, Большому Путинковскому переулку, а также Кадашевской набережной. С 5:30 мск до 8:00 мск. Помимо этого, временные перекрытия будут действовать на улицах Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), на Звенигородском шоссе, а также улицах Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская и Большая Садовая

Помимо этого, временные перекрытия будут действовать на улицах Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), на Звенигородском шоссе, а также улицах Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская и Большая Садовая С 8:00 мск и до вечера для транспорта 9 мая будут закрыты Ленинградский проспект от 1-й Тверской-Ямской до Третьего транспортного кольца, а также съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинградский проспект в сторону области.

для транспорта 9 мая будут закрыты Ленинградский проспект от 1-й Тверской-Ямской до Третьего транспортного кольца, а также съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинградский проспект в сторону области. С 9:00 мск перекроют Страстной бульвар от Большой Дмитровки до Петровки.