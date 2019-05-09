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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Москве перекрыли часть улиц из-за празднования Дня Победы
Многие ограничения будут действовать с раннего утра и до позднего вечера. Сначала дороги перекроют для движения участников и техники Парада Победы, днем — ради проведения акции «Бессмертный полк», вечером — из-за салюта
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В столице в связи с праздничными мероприятиями 9 мая с раннего утра и до позднего вечера будет очень много ограничений на дорогах. Об этом говорится в сообщении московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. Перекрытия, уточнили в пресс-службе, будут как в центре города, так и на его окраинах.

  • С 5:00 мск. Первой власти закроют для движения автомобилей и транспорта участок на улице Волхонка (от улицы Ленивка до Соймоновского проезда). Также с этого времени и до окончания Парада Победы перекрытия установят на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, Моховой, Театральном проезде, Охотном ряду, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также на Большом Москворецком мосту.
  • С 5:30 мск. Следом за ними для движения техники и участников парада освободят участок Воздвиженки до Тверской, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую, Котельническую, Кремлевскую, Гончарную и Устьинскую набережные, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост. Также проехать нельзя будет по Болотной улице, Софийской, Раушской и Болотной набережным, Филевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, участку по Садовнической набережной, 1-му и 2-му Раушскому переулку, улице Солянка, Большому Путинковскому переулку, а также Кадашевской набережной.
  • С 5:30 мск до 8:00 мск. Помимо этого, временные перекрытия будут действовать на улицах Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), на Звенигородском шоссе, а также улицах Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская и Большая Садовая
  • С 8:00 мск и до вечера для транспорта 9 мая будут закрыты Ленинградский проспект от 1-й Тверской-Ямской до Третьего транспортного кольца, а также съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинградский проспект в сторону области.
  • С 9:00 мск перекроют Страстной бульвар от Большой Дмитровки до Петровки.

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  • С 11:40 мск нельзя будет проехать по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда.
  • С 12:30 мск до 13:30 мск для движения автомобилей закроют Салтыковскую улицу в районе пересечения с улицей Рудневка,
  • С 12:45 мск до 13:00 мск перекроют Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой.
  • С 13:30 мск до 14:00 мск — Белозерскую улицу от Подушкинского переулка до дома 21, Подушкинский переулок от улицы Лескова до Белозерской улицы.

Также ограничения движения будут действовать днем. Помимо центра города, где пройдет акция «Бессмертный полк», перекрыты будут улицы:

  • С 16:00 мск Университетская площадь, Университетский проспект от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, съезд с проспекта Вернадского на его дублер, Мичуринский проспект от Ломоносовского проспекта до улицы Косыгина.

К началу салюта в 22:00 мск

  • С 21:30 мск до 23:00 мск проехать в сторону центра нельзя будет по съезду с Кутузовского проспекта на ТТК. С этого же времени движение власти ограничат по одной крайней левой полосе на участке Кутузовского проспекта от Поклонной улицы до съезда с ТТК на Кутузовский в сторону центра.

Парад Победы в столице по традиции состоится на Красной площади. Всего в этом мероприятии должны принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета, рассказывали в Минобороны. В числе прочих в параде примут участие танки «Армата», комплексы С-400 и «Искандер-М», указывали в ведомстве.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: День Победы, Москва, перекрытия
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