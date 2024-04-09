Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

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В Москве 63-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека) и приговорили к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Речь идет о водителе, сбившем на пешеходном переходе поэта Льва Рубинштейна.

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