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Общество ,  
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В МВД объяснили очереди в ГИБДД в Москве

МВД: очереди в ГИБДД в Москве возникли из-за изменения правил получения прав
В столичных ГИБДД возникли очереди из-за изменения требований с выдачей прав и сезонного роста числа регистраций машин, данные о том, что там нельзя получить талон на электронную очередь, некорректны, заявили в МВД
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Очереди в столичных подразделениях Госавтоинспекции возникли из-за изменения требований к получению водительских прав и проведению экзаменов, а также сезонного увеличения числа регистраций и постановки на учет машин, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что в столичном управлении ГИБДД опровергли распространившуюся в Сети информацию о том, что в подразделениях Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди и, соответственно, получить государственную услугу.

«Вместе с тем во всех подразделениях Госавтоинспекции г. Москвы приняты необходимые меры для оказания государственных услуг непосредственно в день обращения. Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя, — добавил Волк.

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Мигранты у здания ГИБДД в Екатеринбурге

С 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными в России. Это происходит по истечении года после получения иностранцем российского гражданства или после года с момента въезда в страну водителя-россиянина, который получил водительское удостоверение иностранного образца за границей.

К сдаче экзамена на получение прав теперь не допускают тех, кто не явился по повестке военкомат для уточнения данных. Кроме того, нововведения затронули и требования к автошколам — к экзамену не допускаются ученики автошкол, которые не имеют заключения ГИБДД о наличии у них необходимой материально-технической базы для проведения обучения.

2 апреля около здания ГИБДД в Екатеринбурге собралась очередь из мигрантов, которым нужно обменять права в связи с изменениями законодательства. На следующий день им начали вручать повестки в военкомат для постановки на воинский учет, сообщали местные издания.

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МВД ГИБДД Госавтоинспекция очередь водительские права Москва
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