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Потоп в Орске ,  
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Власти Курганской области объявили о выплатах пострадавшим от паводка

Курганские власти объявили о выплатах пострадавшим от паводка в 10 тыс. руб.
Сюжет
Потоп в Орске

Жители Курганской области, чьи дома повреждены в результате наводнения, смогут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сотрудники МФЦ с 9 апреля выедут в ПВР, где временно проживают эвакуированные граждане, и помогут оформить документы на месте», — говорится в сообщении.

Те, кто временно находится у родственников, могут подать заявление онлайн через Единый портал госуслуг, сайт МФЦ или лично заполнить документы в органе местного самоуправления.

Заполнить документы необходимо в течение трех месяцев, заявили в пресс-службе.


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5 апреля в результате сильного паводка в Орске в Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал. В результате наводнения дамба получила повреждения в нескольких местах. В ряде населенных пунктов региона объявили эвакуацию, в регионе подтоплены более 10 тыс. домов.

Наводнение также угрожает ряду других регионов. В частности, из-за угрозы паводка в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Затопление угрожает населенным пунктам, расположенным на реке Тобол. По оценкам специалистов, уровень воды в реке поднимется до 11 м — выше, чем в период паводка в 1994 году.

По прогнозу МЧС, в зоне риска оказались села Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть.

Из-за угрозы подтоплений школы Кургана перевели на дистанционный режим работы. Губернатор области Вадим Шумков призвал жителей сел, которым грозит паводок, эвакуироваться.

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Теги
Курганская область выплаты паводок
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