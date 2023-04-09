В Гамбурге предупредили об опасном облаке ядовитого дыма из-за пожара

Жителей Гамбурга попросили срочно закрыть окна, выключить вентиляцию и держаться подальше от места пожара. NDR пишет, что на месте пожара произошла утечка сероводорода, Bild сообщает о взрывах

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В районе станции Роттенбургсорт на востоке Гамбурга произошел крупный пожар, жители города могут пострадать при вдыхании содержащихся в дыме газов и химических компонентов, говорится на правительственном сайте. Происшествие там назвали чрезвычайно опасным.

Ядовитое облако движется к центру Гамбурга, власти попросили население избегать пораженного участка, немедленно закрыть все окна, двери и выключить кондиционеры.

Возгорание началось примерно в 4:30 (5:30 мск) на стоянке для грузовиков, сейчас площадка полностью объята огнем, пишет NDR со ссылкой на пожарную службу Гамбурга. От пожара поднимается столб дыма. По предварительным данным, произошла утечка сероводорода, из-за чего пожарные могут работать только в респираторах. Bild пишет о небольших взрывах.

Оператор железных дорог Deutsche Bahn изменил расписание из-за пожара, часть поездов задержат, другие либо отменят, либо они проследуют без остановок на части станций.