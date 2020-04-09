Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Общее количество зараженных коронавирусом людей составило 1 502 618, больше всего больных находится в США. Число летальных исходов в мире достигло отметки 89 931

Фото: Ivan Valencia / Bloomberg

Число людей, зараженных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире по данным на 9 апреля заразились 1 502 618 человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (432 554), за ними идут Испания (152 446) и Италия (139 422). Также высок уровень заражения в Германии и Франции — 113 296 и 83 080 человек соответственно.

Число летальных случаев во всем мире практически достигло 90 тыс. Наиболее высок уровень смертности в Италии (17 669), Испании (15 238) и США (14 830).

При этом 339 775 человек в мире вылечились от заражения коронавирусом. Лидером по этому показателю является Китай, откуда начал распространяться вирус. В стране по данным на 9 апреля выздоровели 77 679 человек.