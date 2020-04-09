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Пандемия коронавируса ,  
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Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Общее количество зараженных коронавирусом людей составило 1 502 618, больше всего больных находится в США. Число летальных исходов в мире достигло отметки 89 931
Фото: Ivan Valencia / Bloomberg

Число людей, зараженных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире по данным на 9 апреля заразились 1 502 618 человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (432 554), за ними идут Испания (152 446) и Италия (139 422). Также высок уровень заражения в Германии и Франции — 113 296 и 83 080 человек соответственно.

Число летальных случаев во всем мире практически достигло 90 тыс. Наиболее высок уровень смертности в Италии (17 669), Испании (15 238) и США (14 830).

При этом 339 775 человек в мире вылечились от заражения коронавирусом. Лидером по этому показателю является Китай, откуда начал распространяться вирус. В стране по данным на 9 апреля выздоровели 77 679 человек.

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Президент США, где зафиксировано больше всего заражений, Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она дала неправильные рекомендации в начале пандемии. В частности, президент считает, что организация слишком много внимания уделила Китаю и слишком мало — США. По его словам, ВОЗ рекомендовала не закрывать границу с Китаем и назвал эти рекомендации «безграмотными». Он заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою политику финансирования ВОЗ.

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С американским лидером согласился госсекретарь Майк Помпео, который заявил, что сейчас подходящее время, для того чтобы провести смену руководства организации.

Накануне в США зафиксировали наивысший показатель суточной смертности от коронавируса. В течение 24 часов в стране умерли 1973 человека. Больше всего смертей зарегистрировано в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана и Иллинойс.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, заражение, смертность
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