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В Киево-Печерской лавре нашли 26 инфицированных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о выявлении 26 зараженных коронавирусом в Киево-Печерской лавре. По его словам, дальнейшую цепь распространения инфекции теперь «сложно представить»
Киево-Печерская лавра в Киеве (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

За минувшие сутки в Киеве медицински подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, из них 26 — в Киево-Печерской лавре. Об этом говорится в публикации на официальном портале киевской государственной администрации.

«Новости у меня сегодня — неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян заболели на коронавирус, увеличилось почти втрое по сравнению с предыдущими днями — на 41 человека! <...> Отмечу, из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 26 — в Киево-Печерской лавре», — заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции», — добавил Кличко.

По информации издания «Религиозная правда», обитатели лавры сдали анализы на коронавирус 4 апреля. По информации «Громадского телевидения», на следующий день диагноз подтвердился у четырех человек, наместник лавры Павел ушел на самоизоляцию. Источники «РП» рассказали тогда, что положительные результаты теста получил и сам наместник, митрополит Павел.

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«Мы не ангелы, мы имеем тоже право болеть, хотя и не хотелось бы, но так Господь устроил, что приходится страдать», — заявил Павел в своем видеообращении. Он также заверил, что многие монахи переносят эти страдания «с радостью», а все обитатели лавры находятся под присмотром врачей.

«Громадское» напомнило, что после введения в Киеве ограничительных мер против коронавируса в лавре фактически призвали верующих игнорировать карантин, введенный государством. Сам Павел выступил с заявлением, что «церковь не надо спасать, она сама спасет себя». «Страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу, — заявил он тогда. — Дальше будет хуже, если мы не покаемся». Верующих он призвал и в дальнейшем приходить в храм, причащаться и причащать детей. «Не смотрите на старое поколение или молодое, все спешите в храм, обнимите друг друга», — сказал тогда Павел.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По последним данным, в Киеве зарегистрировали 335 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране лабораторно подтвердили уже 1892 случая заражения коронавирусом, из них 57 привели к летальному исходу (данные Министерства здравоохранения Украины).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Украина, инфекция
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