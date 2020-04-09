В Киево-Печерской лавре нашли 26 инфицированных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о выявлении 26 зараженных коронавирусом в Киево-Печерской лавре. По его словам, дальнейшую цепь распространения инфекции теперь «сложно представить»

Киево-Печерская лавра в Киеве (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

За минувшие сутки в Киеве медицински подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, из них 26 — в Киево-Печерской лавре. Об этом говорится в публикации на официальном портале киевской государственной администрации.

«Новости у меня сегодня — неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян заболели на коронавирус, увеличилось почти втрое по сравнению с предыдущими днями — на 41 человека! <...> Отмечу, из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 26 — в Киево-Печерской лавре», — заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции», — добавил Кличко.

По информации издания «Религиозная правда», обитатели лавры сдали анализы на коронавирус 4 апреля. По информации «Громадского телевидения», на следующий день диагноз подтвердился у четырех человек, наместник лавры Павел ушел на самоизоляцию. Источники «РП» рассказали тогда, что положительные результаты теста получил и сам наместник, митрополит Павел.