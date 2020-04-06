СМИ сообщили о заражении наместника Киево-Печерской лавры коронавирусом

У 58-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает портал «Религиозная правда» со ссылкой на два источника в окружении митрополита.

Собеседники издания рассказали, что несколько дней назад наместник плохо себя почувствовал, после чего он сдал анализы на коронавирус.

О том, что тест мирополита Павла дал положительный результат, также сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники. Коронавирусную инфекцию также выявили у четырех монахов лавры. Двоих священнослужителей госпитализировали.

4 апреля пресс-служба лавры сообщила, что в монастыре провели тестирование на коронавирусную инфекцию, среди тех, кто сдал анализы, был и митрополит Павел. В заявлении также отмечалось, что все помещения монастыря обработали дезинфицирующими растворами, а богослужения проходят в закрытом режиме без допуска верующих.