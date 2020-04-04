Общество , 04 апр, 10:44
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Число заболевших коронавирусом на Украине превысило 1000 человек
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 1096 человек, говорится в официальном сообщении Минздрава страны. За последние сутки число инфицированных выросло на 154.
В Киеве указали, что всего в стране было зафиксировано 28 смертей от коронавируса, 128 человек выздоровели.
Наихудшая ситуация складывается в западных регионах Украины. Более ста заболевших выявлены в Тернопольской и Черновицкой областях. В Киеве заболели 195 человек.