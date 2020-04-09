Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы. С таким предложением он выступил во время совещания главы государства с руководителями регионов, которое было посвящено борьбе с коронавирусом.
«Я предлагаю запретить движение автобусов межрегионального значения, за исключением осуществляющих регулярные перевозки или организованные перевозки сотрудников предприятий непрерывного цикла между регионами», — сказал Старовойт (цитата по «РИА Новости»).
Губернатор отметил, что исключения для некоторых рейсов нужно делать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.
Свое предложение глава Курской области объяснил недобросовестностью со стороны компаний, организовывающих перевозки. Старовойт привел в пример ситуацию, когда автобус с пассажирами следовал из Москвы в Дагестан. «На окраине Москвы собрал пассажиров, почти 40 человек, и по маршруту Москва — Дербент отправился по стране. Кто-то заходил, кто-то выходил», — рассказал он.