Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

По его мнению, необходимость в этом возникла из-за того, что некоторые автобусы передвигаются из региона в регион без отметок об остановках и числе сошедших пассажиров. Для некоторых рейсов он предложил сделать исключение

Роман Старовойт (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы. С таким предложением он выступил во время совещания главы государства с руководителями регионов, которое было посвящено борьбе с коронавирусом.

«Я предлагаю запретить движение автобусов межрегионального значения, за исключением осуществляющих регулярные перевозки или организованные перевозки сотрудников предприятий непрерывного цикла между регионами», — сказал Старовойт (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор отметил, что исключения для некоторых рейсов нужно делать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

Свое предложение глава Курской области объяснил недобросовестностью со стороны компаний, организовывающих перевозки. Старовойт привел в пример ситуацию, когда автобус с пассажирами следовал из Москвы в Дагестан. «На окраине Москвы собрал пассажиров, почти 40 человек, и по маршруту Москва — Дербент отправился по стране. Кто-то заходил, кто-то выходил», — рассказал он.