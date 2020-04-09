Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех Общество, 00:49 Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек Общество, 00:21 Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Общество, 00:20 При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный Общество, 00:18 Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% Финансы, 00:00 Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников Технологии и медиа, 00:00 Абызов женился в СИЗО «Лефортово» Общество, 08 апр, 23:59 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 08 апр, 23:40  В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом Общество, 08 апр, 23:32 Дарья Клишина назвала причину переезда российских спортсменов в США Спорт, 08 апр, 23:15 Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек Политика, 08 апр, 23:14 СК завел уголовное дело о пожаре в московском доме престарелых Общество, 08 апр, 23:11 Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 08 апр, 22:59  Сын президента Сербии заразился коронавирусом Политика, 08 апр, 22:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

По его мнению, необходимость в этом возникла из-за того, что некоторые автобусы передвигаются из региона в регион без отметок об остановках и числе сошедших пассажиров. Для некоторых рейсов он предложил сделать исключение
Роман Старовойт (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы. С таким предложением он выступил во время совещания главы государства с руководителями регионов, которое было посвящено борьбе с коронавирусом.

«Я предлагаю запретить движение автобусов межрегионального значения, за исключением осуществляющих регулярные перевозки или организованные перевозки сотрудников предприятий непрерывного цикла между регионами», — сказал Старовойт (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор отметил, что исключения для некоторых рейсов нужно делать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

В Крыму приостановят автобусное сообщение из-за коронавируса
Общество

Свое предложение глава Курской области объяснил недобросовестностью со стороны компаний, организовывающих перевозки. Старовойт привел в пример ситуацию, когда автобус с пассажирами следовал из Москвы в Дагестан. «На окраине Москвы собрал пассажиров, почти 40 человек, и по маршруту Москва — Дербент отправился по стране. Кто-то заходил, кто-то выходил», — рассказал он.

По его словам, лишь благодаря работе «коллег из Чечни» на вокзале в Хасавюрте была проведена проверка сошедших с рейса. У одного из них, как отметил губернатор, оказалась высокая температура, а позднее подтверждена коронавирусная инфекция. «Нет ни списков этого маршрута, ни когда, кто и где выходил. Не обрабатывался автобус», — посетовал Старовойт.

Ульяновская область открыла ограниченное из-за вируса движение автобусов
Общество

По его словам, 7 апреля главы ряда субъектов совместно с Минтрансом, комитетом по транспорту Госдумы и МВД подготовили несколько проектов поручений по этой теме и согласовали их. «Если позволите, направлю [их] в адрес правительства», — заключил Старовойт.

Власти некоторых российских регионов уже успели ввести ограничения на движение автобусов между городами на время карантина, однако тема ограничения межрегиональных автобусов властями на таком высоком уровне не поднималась.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Михаил Юшков
Теги: Роман Старовойт, Владимир Путин, автобусы, коронавирус
Материалы по теме
В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом
Общество
Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter