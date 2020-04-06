В Ульяновской области возобновили движение автобусов

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В Ульяновской области возобновили движение рейсовых автобусов, ограниченное из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр промышленности и транспорта региона Дмитрий Вавилин.

Движение межмуниципальных и муниципальных автобусов восстановлено с 6 апреля. Свою работу также возобновили ульяновский автовокзал, автостанции и кассовые пункты на территории области. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, что с 7 апреля возобновляется курсирование пригородных поездов сообщением Ульяновск — Инза, Ульяновск — Димитровград и Инза — Рачейка.

Губернатор области Сергей Морозов пояснил в Instagram, что прочитал жалобы жителей на неудобства из-за ограничения движения пассажирского транспорта. «Мы не будем прекращать движение межмуниципального и пригородного транспорта. Но нужно будет соблюдать меры предосторожности», — сообщил он.