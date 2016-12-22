Мантуров оценил ущерб бюджету от нелегальной торговли сигаретами

Бюджет России недополучает около 60 млрд руб. в год из-за нелегальной торговли сигаретами, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.

«Те цифры, которые сейчас озвучивают, которые недополучает наш российский бюджет, — 50 млрд руб. по акцизам и около 10 млрд по НДС», — сказал министр.

Мантуров отметил, что эти данные являются предварительными, они основаны на данных экспертов и регулятора. Доля нелегальной табачной продукции в 2018 году составила 9%, годом ранее таких сигарет на рынке было 5%.

Министр добавил, что эксперимент с цифровой маркировкой табачной продукции, начатый в январе, планируется продлить до конца февраля 2019 года, а с 1 марта 2019 года цифровая маркировка станет обязательной.

В ноябре эксперты независимой группы Nielsen рассказали, что доля нелегальной табачной продукции в России в третьем квартале 2018-го выросла вдвое и составила 8,4 против 4,5% в июле—сентябре 2017-го. Глава департамента по нормативному регулированию «БАТ Россия» Олег Барвин тогда заявил РБК, что рынок нелегальных сигарет в России за два года вырос с 1 до 8%. По его словам, акцизы на табачную продукцию в России растут быстрее инфляции, в то время как в странах ЕАЭС акцизы повышают не такими темпами, и из них на российский рынок поступает более дешевый нелегальный товар.