В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

В открытом доступе в интернете появилась база данных пациентов скорой помощи нескольких подмосковных городов. Из нее можно узнать имена, адреса и телефоны, а также о состоянии здоровья обратившихся к врачам

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

База данных пациентов службы скорой помощи размещена в открытом доступе в Сети. Документ, хранящийся на файлообменнике, объемом 17,8 Гбайт содержит имена клиентов и подробности вызовов скорой помощи в Подмосковье.

В базе приводятся данные подстанций скорой помощи в Мытищах, Дмитрове, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, в частности:

имя вызвавшего скорую помощь,

контактный телефон,

адрес вызова,

дата и время вызова,

описание состояния пациента по прибытию врачей.

В пресс-службе департамента города Москвы обратили внимание на то, что в опубликованных данных указаны областные подстанции скорой помощи. РБК направил запрос в минздрав Московской области.

В компании Group-IB пояснили РБК, что утечка произошла через систему управления базами данных MongoDB. «В том, что такая база утекла, нет ничего удивительного, поскольку она находилась практически в открытом доступе и не требовала авторизации или других настроек безопасности, — рассказала РБК Анастасия Тихонова, руководитель группы исследования сложных угроз компании Group-IB. — Существуют различные специализированные поисковики, которые показывают доступные базы данных, к которым можно подключиться. Многие хакерские группы или исследователи сканируют адреса и ищут подобные открытые базы данных (как Mongo). Мало того, что это не слишком этично, но зачастую весьма рискованно. Опасность в том, что после утечки и обнародования подобных баз этими данными могут воспользоваться злоумышленники».