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Власти Липецкой области назвали виновного в утечке данных пациентов
После того как на сайте госзакупок были обнаружены личные данные пациентов больниц Липецкой области, будет уволен сотрудник регионального управления здравоохранения. Отставки в связи с произошедшим ранее обещали местные власти
Фото: Андрей Свитайло / ТАСС

Правительство Липецкой области нашло виновного в утечке на портал госзакупок персональных данных пациентов. Своей должности по итогам ведомственной проверки лишится руководитель отдела материально-технического обеспечения управления здравоохранения Липецкой области Роман Голубенко, сообщили в РБК пресс-службе регионального правительства.

Впервые об этой утечке стало известно в конце марта. Внимание на это тогда обратили активисты из общественного движения «Пациентский контроль». На сайте госзакупок в восьми аукционах, которые с 2018-го по 2019 год объявляло управление здравоохранения Липецкой области, они, помимо описания объекта закупки, обнаружили фамилии, адреса и диагнозы конкретных пациентов. Это, как отмечали активисты, может нарушать положения о врачебной тайне. В прокуратуре позже выяснили: письменного согласия на распространение такой информации эти люди не давали.

Запись в facebook пользователя Пациентский Контроль

Проверить инцидент затем пообещали в территориальном органе Росздравнадзора Липецкой области, а временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов 26 марта пообещал принять административные решения. «Конкретные чиновники могут быть уволены», — предупреждал он.

Общество
Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках

В частности, своей должности, как рассказали РБК в пресс-службе правительства Липецкой области, после инцидента лишится глава отдела материально-технического обеспечения регионального управления здравоохранения.

«Роман Голубенко будет уволен», — заявили там. Также дисциплинарные взыскания вынесены ряду специалистов отдела, указали в пресс-службе. Остальных деталей собеседник РБК не привел.

Авторы: Евгения Маляренко, Роман Кирьянов
Теги: Липецкая область, здравоохранение
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