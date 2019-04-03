Власти Липецкой области назвали виновного в утечке данных пациентов

Правительство Липецкой области нашло виновного в утечке на портал госзакупок персональных данных пациентов. Своей должности по итогам ведомственной проверки лишится руководитель отдела материально-технического обеспечения управления здравоохранения Липецкой области Роман Голубенко, сообщили в РБК пресс-службе регионального правительства.
Впервые об этой утечке стало известно в конце марта. Внимание на это тогда обратили активисты из общественного движения «Пациентский контроль». На сайте госзакупок в восьми аукционах, которые с 2018-го по 2019 год объявляло управление здравоохранения Липецкой области, они, помимо описания объекта закупки, обнаружили фамилии, адреса и диагнозы конкретных пациентов. Это, как отмечали активисты, может нарушать положения о врачебной тайне. В прокуратуре позже выяснили: письменного согласия на распространение такой информации эти люди не давали.
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Проверить инцидент затем пообещали в территориальном органе Росздравнадзора Липецкой области, а временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов 26 марта пообещал принять административные решения. «Конкретные чиновники могут быть уволены», — предупреждал он.