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Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола
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Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола
Политика, 05:09
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Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола
Финансист Уильям Браудер заявил, что властям Канады нужно инициировать исключение России из Интерпола. Глава Hermitage Capital считает, что технически это возможно
Фото: Francisco Seco / AP

Выступая в эфире канадской радиостанции CBC, Браудер заявил, что Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах и тем самым вредит международной полицейской организации. По его словам, правительство Канады могло бы повлиять на ситуацию и поставить вопрос об исключении Москвы из Интерпола.

«В правилах Интерпола существует пункт, который позволяет исключать страны, которые используют организацию в своих интересах. Он никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же как Международный Олимпийский комитет не пустил их на Зимние игры в Пхенчхане», - объяснил Браудер.

Глава Hermitage Capital заявил, что Россия использует Интерпол для преследование политических противников. В качестве примера он привел собственную историю.

На минувшей неделе Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении Браудера. В ведомстве заявили, что финансист создал транснациональное преступное сообщество для «совершения в России и за ее пределами тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и неисполнением обязанностей налоговог​о агента, преднамеренным банкротством, хищением путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации».

Следователи заявили, что одним из участников преступного сообщества был юрист Сергей Магнитский, который в ноябре 2009 года умер в столичном СИЗО.

На этой неделе в Интерполе прошли выборы главы организации. Одним из претендентов на этот пост являлся в том числе и россиянин Александр Прокопчук, однако в итоге победителем стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Уильям Браудер , Канада
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