Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола

Финансист Уильям Браудер заявил, что властям Канады нужно инициировать исключение России из Интерпола. Глава Hermitage Capital считает, что технически это возможно

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Выступая в эфире канадской радиостанции CBC, Браудер заявил, что Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах и тем самым вредит международной полицейской организации. По его словам, правительство Канады могло бы повлиять на ситуацию и поставить вопрос об исключении Москвы из Интерпола.

«В правилах Интерпола существует пункт, который позволяет исключать страны, которые используют организацию в своих интересах. Он никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же как Международный Олимпийский комитет не пустил их на Зимние игры в Пхенчхане», - объяснил Браудер.

Глава Hermitage Capital заявил, что Россия использует Интерпол для преследование политических противников. В качестве примера он привел собственную историю.

На минувшей неделе Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении Браудера. В ведомстве заявили, что финансист создал транснациональное преступное сообщество для «совершения в России и за ее пределами тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и неисполнением обязанностей налоговог​о агента, преднамеренным банкротством, хищением путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации».

Следователи заявили, что одним из участников преступного сообщества был юрист Сергей Магнитский, который в ноябре 2009 года умер в столичном СИЗО.

На этой неделе в Интерполе прошли выборы главы организации. Одним из претендентов на этот пост являлся в том числе и россиянин Александр Прокопчук, однако в итоге победителем стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян.