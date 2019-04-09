Аудиторы предложили изменить наказание за невнимание к объектам культуры

По итогам проверки выяснилось, что 26 регионов в течение трех лет не контролировали сохранность необходимого числа объектов культурного наследия. Сейчас за это главы регионов могут быть уволены. В СП предлагают изменить наказание

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В стране следует провести всесторонний анализ существующей системы государственной охраны объектов культурного наследия. К такому выводу после проверки пришла Счетная палата (СП), говорится в докладе ведомства, поступившем в РБК.

СП считает, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия. Она сделала такие выводы на основе целевого показателя эффективности. Ежегодно регионы должны проводить контроль за сохранностью не менее 20% от общего числа культурных объектов федерального значения. Во время проверки стало известно, что 26 регионов на протяжении трех лет не достигали этого показателя.

Счетная палата предлагает изменить меру наказания для региональных властей за недостаточный контроль сохранности объектов культурного наследия федерального значения.

Сейчас за это губернатор может быть отстранен от должности. В Счетной палате считают такую меру чрезмерной и обращают внимание на то, что Минкультуры, которое может вносить соответствующее предложение, этим правом ни разу не воспользовалось. «Представляется целесообразным изменить систему показателей оценки эффективности соответствующей деятельности региональных органов власти и сформулировать адекватные меры ответственности», — поясняет позицию СП аудитор Михаил Мень.