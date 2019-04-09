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Аудиторы предложили изменить наказание за невнимание к объектам культуры
По итогам проверки выяснилось, что 26 регионов в течение трех лет не контролировали сохранность необходимого числа объектов культурного наследия. Сейчас за это главы регионов могут быть уволены. В СП предлагают изменить наказание
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В стране следует провести всесторонний анализ существующей системы государственной охраны объектов культурного наследия. К такому выводу после проверки пришла Счетная палата (СП), говорится в докладе ведомства, поступившем в РБК.

СП считает, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия. Она сделала такие выводы на основе целевого показателя эффективности. Ежегодно регионы должны проводить контроль за сохранностью не менее 20% от общего числа культурных объектов федерального значения. Во время проверки стало известно, что 26 регионов на протяжении трех лет не достигали этого показателя.

Счетная палата предлагает изменить меру наказания для региональных властей за недостаточный контроль сохранности объектов культурного наследия федерального значения.

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Сейчас за это губернатор может быть отстранен от должности. В Счетной палате считают такую меру чрезмерной и обращают внимание на то, что Минкультуры, которое может вносить соответствующее предложение, этим правом ни разу не воспользовалось. «Представляется целесообразным изменить систему показателей оценки эффективности соответствующей деятельности региональных органов власти и сформулировать адекватные меры ответственности», — поясняет позицию СП аудитор Михаил Мень.

РБК направил запрос в Минкультуры.

В Счетной палате также указали, что из-за несоблюдения сохранности культурных объектов ряд памятников архитектуры в Ивановской области и Московском регионе были уничтожены или потеряли историческую ценность.

В 2015–2018 годах регионы получили из бюджета 1,2 млрд руб., Минкультуры при расчете не учло объекты археологии, на которые приходится более 70% общего количества объектов культурного наследия. Кроме того, министерство в пять раз завышало коэффициент плановых проверок, подобные несоответствия выявлены в 13 регионах, указали в СП.

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«Это привело к завышению расчетной численности сотрудников, осуществляющих переданные полномочия. К примеру, согласно штатному расписанию в профильном комитете Санкт-Петербурга переданные полномочия возложены на 48 штатных единиц. При этом Минкультуры объем субвенции рассчитан на 99 человек», — заявил Мень. Сложившаяся ситуация, по его словам, «свидетельствует о недостаточном взаимодействии между Минфином, Минкультуры и регионами по сверке данных, необходимых для расчета объема субвенции».

Счетная палата рекомендовала Минкультуры доработать единый реестр объектов культурного наследия и подготовить предложения об изменении системы оценки эффективности работы региональных властей, отвечающих за охрану таких объектов.

Доклад Счетной палаты об охране объектов культурного наследия передадут президенту Владимиру Путину, о ситуации также доложат правительству, Росстату, губернаторам Московской и Ивановской областей, палатам Федерального собрания.
Авторы: Антон Фейнберг, Григорий Дубов, Мария Истомина
Теги: Счетная палата, охрана, Минкультуры, объект культурного наследия
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