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В Минкультуры предложили защитить эскпозиции в музеях «стоп-линией»

Глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов предложил бороться с кражами и другими инцидентами в музеях с помощью «стоп-линии».

«Экспозиции в музеях можно защитить своеобразной сигнализацией — «стоп-линией», за которую нельзя заступать», — сказал он «РИА Новости». По его мнению, кражи и подтасовки в музеях можно исключить двумя способами. Первый — запрет на вход с сумками и рюкзаками, второй — это оснащение экспозиций сигнализацией — «красной линей», при пересечении которой она начинает звенеть.

«Какое-то время придется привыкать, что все будет звенеть, если заступишь за линию, но другого пути нет», — считает Кононов.

Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Ранее в Историческом музее журналисты «МК» повесили свою картину, где была изображена императрица Александра Федоровна с мобильной кнопкой безопасности в руках. Так они решили проверить бдительность охраны. По мнению журналистов, акция, в которой участвовали восемь сотрудников издания, доказала: «Картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны».

Теги: Минкультуры, музеи
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