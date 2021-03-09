Кудрин предложил новый подход к обучению студентов для «рывка» России

Образование, основанное на принципах свободных искусств и наук, нужно, чтобы отвечать современным вызовам. Кудрин отметил, что быстро меняющийся мир ставит новые требования к навыкам и знаниями специалистов

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России необходимы преобразования в системе высшего образования, чтобы совершить рывок в экономике, науке и бизнесе. Об этом заявил РБК председатель Счетной палаты (СП) и декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин.

По словам главы СП, нужный стране рывок могут обеспечить только принципиально новые навыки и умения специалистов, основанные на свободном, критическом мышлении и командной работе.

«Таких специалистов во всем мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать», — сообщил Кудрин.

Глава СП отметил, что базирующиеся на soft skills образовательные программы позволяют студентам осваивать по два профиля подготовки, учиться по индивидуальному плану и в любом момент перестраивать образовательную траекторию, то есть «переизобретать» себя. Что сейчас служит одним из важнейших навыков для успешной деятельности в любой сфере.