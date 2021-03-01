«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании оливкового масла

По данным издания, европейские поставщики предупредилии сети о повышении цен на оливковое масло. В качестве причин называется ожидаемое снижение урожая оливок из-за плохой погоды в Испании, Италии и Греции

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Оливковое масло в российских магазинах может подорожать, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и собеседников, близких к производителям. В качестве одной из причин называется снижение урожая оливок в Европе.

По словам источников издания, поставщики оливкового масла уже сообщили торговым сетям о повышении цен. Один из поставщиков при этом указал на то, что из-за холодной зимы и шторма «Филомена» в Испании, на которую приходится около половины мирового производства оливок, ожидается снижение урожая. Также ситуация усугубляется из-за прогнозируемого снижения урожая в Греции и Италии на 10-30%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Еврокомиссии, испанское оливковое масло Extra Virgin в январе стоило на 21% выше, чем годом ранее, итальянское — на 44,4%, греческое — на 17,7%.

Рост цен подтвердили изданию в крупной торговой сети, сообщив, что новые заказы импортного итальянского масла приходят с повышением цены на 6-15%. На заказы из Греции цены не поменялись, уточнили там.