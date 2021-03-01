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«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании оливкового масла

По данным издания, европейские поставщики предупредилии сети о повышении цен на оливковое масло. В качестве причин называется ожидаемое снижение урожая оливок из-за плохой погоды в Испании, Италии и Греции
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Оливковое масло в российских магазинах может подорожать, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и собеседников, близких к производителям. В качестве одной из причин называется снижение урожая оливок в Европе.

По словам источников издания, поставщики оливкового масла уже сообщили торговым сетям о повышении цен. Один из поставщиков при этом указал на то, что из-за холодной зимы и шторма «Филомена» в Испании, на которую приходится около половины мирового производства оливок, ожидается снижение урожая. Также ситуация усугубляется из-за прогнозируемого снижения урожая в Греции и Италии на 10-30%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Еврокомиссии, испанское оливковое масло Extra Virgin в январе стоило на 21% выше, чем годом ранее, итальянское — на 44,4%, греческое — на 17,7%.

Рост цен подтвердили изданию в крупной торговой сети, сообщив, что новые заказы импортного итальянского масла приходят с повышением цены на 6-15%. На заказы из Греции цены не поменялись, уточнили там.

Цены на сахар и подсолнечное масло ограничат. Почему подорожали продукты
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Еще в одной сети также сообщили, что получали сообщения о повышении цен на оливковое масло, но они связаны с курсом валют. В ГК «Эфко», которая производит масла и соусы с оливковым маслом (бренд «Слобода»), сообщили, что поставщики предупредили о повышении цен на 1-2%.

Как утверждает один из поставщиков, сети пока не соглашаются на увеличение стоимости масла.

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РБК обратился за комментарием в X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит», «Ленту», ГК «Дикси». В ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (управляет магазинами Metro) отказались от комментариев.

По данным ГК «Русагро», около половины всего российского импорта оливкового масла приходится на Испанию, еще 41% ввозится из Италии и 6% — из Греции. Всего в год Россиия импортирует от 15 до 20 тыс. т оливкового масла, утверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

За последний год в России продажи этого вида масла в натуральном выражении выросли на 7,7%, в денежном — на 17,1% год к году, следует из данных NielsenIQ.

Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Осенью прошлого года в России выросла стоимость сырого подсолнечного масла, достигнув рекордного уровня в 74 175 руб. за т. В агентстве «СовЭкон» в качестве причин повышения стоимости назвали новый скачок экспортных цен на мировом рынке масла.

В декабре на ситуацию с ростом цен на базовые продукты, в том числе на масло, обратил внимание президент Владимир Путин. Он в частности отметил, что цена на подсолнечное масло в рознице выросла на 23,8% и продолжает расти. Кабмин принял экстренные меры и установил предельные цены на сахар и масло, заключив соглашения с крупными торговыми сетями и производителями. По условиям договора, предельная розничная цена на масло ограничивается 110 руб. за литр, соглашение действует до 1 апреля.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Евгения Лебедева
масло рост цен Испания Италия Греция
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